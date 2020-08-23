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渤海到南海狂秀肌肉 共軍未來一周在大片國土沿海軍演

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
解放軍未來一周在大片國土沿海軍演。新華社
解放軍未來一周在大片國土沿海軍演。新華社

大陸當局在接連宣布於黃海青島至連雲港以東海域，以及海南島東南部海域進行軍事訓練活動之後，今天又有新消息指出，解放軍將於8月24日至9月30日在渤海海域執行實彈射擊活動；此外，解放軍還將在8月24日至29日於南海粵東海域內進行軍事訓練。

解放軍從渤海到南海，頻頻秀肌肉軍演，未來一周在大片國土沿海進行軍演。

據澎湃新聞，唐山海事局發布航行警告：

「冀航警0223，渤海，自2020年8月24日0000時至9月30日2400時，在以39-24-35N 119-13-44E為基點，半徑25公里，正東方向至正南偏西6°、夾角96°的扇形區域內，執行實彈射擊活動，該扇形區域的2個頂點坐標分別為39-24-14N 119-28-24E和39-13-13N 119-11-51E，禁止駛入。」

與此同時，廣東海事局也發布航行警告：

「南海，粵東海域軍事訓練——粵航警0172。8月24日0000時至29日2400時，以下四點連線海域內進行軍事訓練：（一）22-55-00N 116-30-40E，（二）22-41-30N 116-48-10E，（三）22-07-00N 116-19-00E，（四）22-21-30N 115-59-50E。過往船舶在該海域外5nm以外通過。」

此前，山東海事局公告，解放軍22日12時至26日12時，將在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。海南海事局網站也公告，24日零時至29日24時，海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。

亦即，未來一周，解放軍將在沿海展開一連串軍演。

解放軍東部戰區本月13日曾宣布，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，以進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

解放軍 南海 廣東

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