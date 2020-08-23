關係惡化 彭博：印度擬收緊中國簽證

中國與印度關係繼續惡化，媒體報導，印度當局擬進一步限制中國人在印度的活動，包括增加對中國簽證的額外審查，並審查中國官方與當地大學的聯繫等。

美國之音引數彭博報導，不具名的印度高級官員透露，印度外交部已被告知，中國商人、學者、業界專家和遊說團體的簽證將需要事先獲得安全許可。

印度的大學與中國相關機構的活動也可能會相應大幅縮減。印度政府目前正在審查印度理工學院(Indian Institutes Of Technology)、巴納拉斯印度教大學(Banaras Hindu University)、賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學(Jawaharlal Nehru University)等教育機構簽署的54份諒解備忘錄，這些機構與中國官方的中外語言交流合作中心，也就是漢辦(Hanban)有聯繫，漢辦在世界各地經營孔子學院。

印度官員說，除了普通話課程外，與中國機構的合作可能會中斷。他們說，這些機構被用來影響政策制定者、智庫、政黨、企業和學者。

對此，印度外交部和中國官方尚未有相關回應。

另據觀察者網報導，

今年7月10日，印度鐵路公司為其半高速列車 Vande Bharat 項目招標，競標成功的公司將製造44列列車機組。參與競標的共有6家公司。中國中車永濟電機公司與印度先鋒電力公司合資成立了中車先鋒電力（印度）有限公司，這家公司成為了其中唯一一家國外競標者。

然而，印度鐵道部8月21日在推特發文宣布，此次競標已被取消，新的招標將於一周內發布。推文強調，在新的招標中，將「優先考慮印度製造」。

印度斯坦時報指出，有官員稱，在這家中印合資企業入圍並有可能獲得合同後，印度鐵道部取消了這一投標項目。新的招標將旨在推動印度政府的「自力更生」（Atmanirbhar Bharat）計畫，並促進印度公司的發展。