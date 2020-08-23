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陸前駐美大使：美國不應把中國視為第二個蘇聯

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸前駐美大使周文重認為，利益讓中美關係不會太好，也不至於太壞。(央視新聞)
大陸前駐美大使周文重認為，利益讓中美關係不會太好，也不至於太壞。(央視新聞)

中美關係近期又趨緊張，大陸官媒央視訪問大陸前駐美國大使、博鰲亞洲論壇前秘書長周文重，他認為，利益讓中美關係不會太好，也不至於太壞。他還說，從中國的做法看，中方沒有軍事集團，和冷戰時期前蘇聯的做法完全不同，美國不應該把中國看成第二個前蘇聯。

周文重曾先後4次常駐美國，在美國的東西兩岸工作生活了17年。大陸駐休士頓總領事館開設時，他就身在美國。

央視記者問：大陸駐美國休士頓總領館的館員乘坐包機回大陸了，對於外交官來說，他們身上要承擔什麼樣的壓力？

周文重說，川普現在周圍有一些鷹派，對其有很大影響，他這樣做一方面是向中方施壓，另一方面也是出於國內政治考慮——他要拉抬他的支持率，目前和拜登相比他占下風。

他指出，休士頓總領館本身有什麼責任，這很難講，因為責任不在領館。這完全是川普政府的歪招、邪招，違反國際法，違反中美三個聯合公報，「他欠我們一筆債」。

記者提到，四十年前尼克森訪大陸時說過，中美走到一起，並不是有共同的信仰，而是因為有共同的利益，還有共同的希望，這個希望是什麼？共同的利益是什麼？

周文重回答，共同利益很重要的一條就是在中美蘇三角關係中對付蘇聯。另外大陸本身也有一個逐步對外開放的意願，所以中美建交關係正常化帶動了一大批國家和大陸建交。從使館角度來講，共同的希望一是要幫助美國人正確地認識中國大陸，另外要和美國的政府上上下下建立正常的工作管道。

周文重於2005年至2010年擔任駐美大使期間，當時美國副國務卿佐利克提出利益攸關方的概念，中美之間是一個什麼樣的關係？

周文重表示，歸根結底就是美國人能不能夠接受一個像中國這樣的伙伴和平崛起。中國現在和美國相比還有很多差距，這個差距在縮小，所以美國也很緊張。當年日本GDP到了美國的百分之六七十時，美國不就強迫日本簽了廣場協議，後來造成了日本二十年的停滯，現在中國也到了這個關口，到了美國的百分之七十了，美國心裡覺得，再不想辦法，中國就跟美國一樣了。

記者問，以前總是說，中美關係再壞不會壞到哪兒去，好也好不到哪兒去。這句話還起作用嗎？

周文重說，因為兩國社會制度不同，政治制度不同，這麼大的差異，兩國關係能好到哪去？能夠自建交以來四十年發展到這個程度，已經很不容易。但中美都是核大國，如果政治關係搞壞了，那就是災難，所以大陸國家主席習近平2015年去美國時就說，世界上本來沒有修昔底德陷阱，但有些大國總是戰略誤判，就給自己製造了一個修昔底德陷阱。

中美還能再回到以前平靜的狀態嗎？

周文重認為，回到以前不可能了，季辛吉也說，回不到過去了。主要原因是美國對中國的看法變了，這是一個最大的變化，美國不再把中國當成合作夥伴， 而是一個對手、政治敵手。

未來中美之間最舒服、最合適、最妥當的相處方式又會是什麼樣的？

周文重說，學會怎麼和一個發展中的和平崛起的中國相處， 這是美國的問題和挑戰。因為實際上來講，中國的崛起不可避免，中國和美國之間的差距還是很大，但是這個差距在比較迅速地縮小。「中方一直在跟美國講，我們不會取代你，也無意挑戰你，但問題是美國得聽得進去。而且，從我們的做法上來看，我們沒有軍事集團，和冷戰時期前蘇聯的做法完全不同，美國不應該把我國看成第二個前蘇聯。」

周文重並指，中美關係搞好可能很難，但不能搞壞，所以怎麼能夠維持中美關係穩定，這是非常大的挑戰。對美外交，競爭不可避免，但競爭應是積極的競爭，雙方應防範可能出現的風險，特別是要避免衝突，防範風險，積極競爭，務實合作，要把對美外交這四個部分做下去。

蘇聯 日本

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