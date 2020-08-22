習近平：長三角一體化要集合科技力量 聚焦積體電路

大陸國家主席習近平表示，長三角一體化發展新局面正在形成，三省一市要集合科技力量，聚焦積體電路、生物醫藥、人工智慧等重點領域和關鍵環節，儘早取得突破。

他還強調，當前新一輪科技革命和產業變革加速演變，更加凸顯加快提高大陸科技創新能力的緊迫性。

長三角「三省一市」包括江蘇省、浙江省、安徽省及上海市。習近平20日在合肥主持召開紮實推進長三角一體化發展座談會，新華社和央視昨（22）日披露有關內容。

習近平表示，面對嚴峻複雜的形勢，要更好推動長三角一體化發展，必須深刻認識長三角區域在國家經濟社會發展中的地位和作用，率先形成新發展格局。在當前全球市場萎縮的外部環境下，必須集中力量辦好自己的事，發揮國內超大規模市場優勢，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

習近平說，當前新一輪科技革命和產業變革加速演變，更加凸顯加快提高大陸科技創新能力的緊迫性。上海和長三角區域不僅要提供優質產品，更要提供高水準科技供給，支撐全國高品質發展。

習近平指出，實施長三角一體化發展戰略要緊扣一體化和高品質兩個關鍵字。他特別提及，要加大科技攻關力度，創新主動權、發展主動權必須牢牢掌握在自己手中，三省一市要集合科技力量，聚焦積體電路、生物醫藥、人工智慧等重點領域和關鍵環節，儘早取得突破。要支持一批中小微科技型企業創新發展。

在房地產政策方面，習近平重申，要堅決防止借機炒作房地產，毫不動搖堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實長效機制，確保房地產市場平穩健康發展。

習近平還提及，要探索以社會保障卡為載體，建立居民服務「一卡通」，在交通出行、旅遊觀光、文化體驗等方面率先實現「同城待遇」。

大陸國務院副總理、推動長三角一體化發展領導小組組長韓正表示，要致力推進高品質創新，集中突破一批關鍵核心技術，協同推進原始創新、技術創新和產業創新，形成科技創新和製造業研發高地。