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習近平：長三角一體化要集合科技力量 聚焦積體電路

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
中共中央總書記、大陸國家主席習近平日前在合肥主持召開扎實推進長三角一體化發展座談會，並發表重要講話。（新華社）
中共中央總書記、大陸國家主席習近平日前在合肥主持召開扎實推進長三角一體化發展座談會，並發表重要講話。（新華社）

大陸國家主席習近平表示，長三角一體化發展新局面正在形成，三省一市要集合科技力量，聚焦積體電路、生物醫藥、人工智慧等重點領域和關鍵環節，儘早取得突破。

他還強調，當前新一輪科技革命和產業變革加速演變，更加凸顯加快提高大陸科技創新能力的緊迫性。

長三角「三省一市」包括江蘇省、浙江省、安徽省及上海市。習近平20日在合肥主持召開紮實推進長三角一體化發展座談會，新華社和央視昨（22）日披露有關內容。

習近平表示，面對嚴峻複雜的形勢，要更好推動長三角一體化發展，必須深刻認識長三角區域在國家經濟社會發展中的地位和作用，率先形成新發展格局。在當前全球市場萎縮的外部環境下，必須集中力量辦好自己的事，發揮國內超大規模市場優勢，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

習近平說，當前新一輪科技革命和產業變革加速演變，更加凸顯加快提高大陸科技創新能力的緊迫性。上海和長三角區域不僅要提供優質產品，更要提供高水準科技供給，支撐全國高品質發展。

習近平指出，實施長三角一體化發展戰略要緊扣一體化和高品質兩個關鍵字。他特別提及，要加大科技攻關力度，創新主動權、發展主動權必須牢牢掌握在自己手中，三省一市要集合科技力量，聚焦積體電路、生物醫藥、人工智慧等重點領域和關鍵環節，儘早取得突破。要支持一批中小微科技型企業創新發展。

房地產政策方面，習近平重申，要堅決防止借機炒作房地產，毫不動搖堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實長效機制，確保房地產市場平穩健康發展。

習近平還提及，要探索以社會保障卡為載體，建立居民服務「一卡通」，在交通出行、旅遊觀光、文化體驗等方面率先實現「同城待遇」。

大陸國務院副總理、推動長三角一體化發展領導小組組長韓正表示，要致力推進高品質創新，集中突破一批關鍵核心技術，協同推進原始創新、技術創新和產業創新，形成科技創新和製造業研發高地。

習近平 房地產 上海

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