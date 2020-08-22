快訊

颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解放軍今日起 在台灣海峽南北兩端接連進行軍演

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊近日甫於東海完成演練。圖／取自解放軍東部戰區微信公號
解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊近日甫於東海完成演練。圖／取自解放軍東部戰區微信公號

繼山東海事局官網公告，解放軍22日12時至26日12時，將在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。海南海事局網站也公告，24日零時至29日24時，海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。

亦即，從今天開始的未來一周，解放軍將在台灣海峽南北兩端接連展開軍演。

解放軍東部戰區本月13日曾宣布，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，以進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

東部戰區新聞發言人張春暉當時稱，「近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

環球時報總編輯胡錫進日前也稱，這次演習就是向「台獨」發出的明確警告。胡錫進並威脅，解放軍可以繼續施加的軍事壓力還有很多，包括軍機繞島飛行，飛越海峽中線，直至飛越台灣島上空，彈道導彈試射飛越台灣島上空，以及在台灣東部海域開展軍事演習等。

20日下午4時許，解放軍戰機就曾進入海峽中線以東、繞飛台灣防空識別區，時間還長達一個半小時。

根據解放軍東部戰區21日發布的訊息，東部戰區海軍某驅逐艦支隊由杭州艦組成的艦艇編隊，日前已赴東海某海域完成多個實戰化科目訓練。

解放軍東部戰區稱，「仗怎麽打、兵就怎麽練」。這次為期3天的演練，編隊訓練科目全程融入戰術背景，完成多型武器實射訓練，並相繼開展20多項基礎科目訓練。

解放軍 演習 胡錫進

延伸閱讀

胡錫進：中國制裁美方11人清單打得非常準！

美制裁中港官員 胡錫進：是否反制需要智慧

胡錫進：大陸在關鍵時刻出牌的意志會遠勝於華府

環時總編：美國真敢玩大的，就與台灣建交吧

相關新聞

解放軍今日起 在台灣海峽南北兩端接連進行軍演

繼山東海事局官網公告，解放軍22日12時至26日12時，將在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。海南海事局網...

林毅夫：再10年 美國想打壓中國就不容易了

據《新京報》報導，來自台灣的北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫指出，等到2030年，美國想要打壓中國就不容易了，因為屆...

不是民選！美官員不稱「習總統」

民主黨18日通過的新黨綱刪除「一中」原則的表述，早前一項禁止美國官方文件以「總統」稱呼中國領導人習近平的法案再次受到關注。為了避免外界誤認為中國領導人是由民選產生，許多高級官員在近期已經開始使用總書記（General Secretary）稱呼習近平，而非總統（President）。

美媒：中Z機器將成 核爆模擬威力超美22倍

中美關係緊張，雙方在軍備的角力也是劍拔弩張。美國「國家利益」（The National Interest）網站報導，中國將很快建成新型核爆模擬器「Z機器」，比美國現有的「Z機器」更大，威力強過22倍。

美中台新博弈／習外交政策招致不滿 北戴河會議重新定調美中關係？

美中原本8月15日要舉行第一階段經貿協議視訊會議，由美國貿易代表賴海澤和財政部長米努勤與中國副總理劉鶴參加，雖然中方距離完成第一年協議中的對美採購承諾，還相差甚遠...

解放軍今起在黃海進行大型實彈射擊演習

據山東海事局官網發布的消息，解放軍將於22日12時至26日12時，在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。為確...

共軍連5天實彈演習 畫臨時禁航區

中共解放軍東部戰區十三日公告，近日會在台海及南北兩端「連續組織實戰化演練」，十三日當天共軍發布浙江台州白沙島附近海域的實...

香江風情／香港復軌三個日子

大疫症籠罩七月，香港變得死氣沉沉，永不服輸的香港特首林鄭月娥，承認香港的防疫工作做得不夠好，提出香港成功走出疫境，開展重...

元朗襲擊事件僅拘43人 港警被轟「龜速辦案」

去年721元朗站逾百名白衣人無差別攻擊民眾，事件令香港警察多了「警黑合作」的惡名。警方周四（20日）就案件再拘捕6人，時隔13個月累計43人被捕，至今未有人被定罪。

共軍22日組織大型實彈射擊演習 發布臨時禁行公告

共軍將於8月22日至26日，在青島至連雲港以東海域組織大型實彈射擊演習。官方稍早發布臨時禁行通告，要求各船舶特別注意，在...

港首宗國安法官司 法庭拒頒人身保護令

香港首名因違反港區維護國家安全法而被起訴的年輕男子，今天被法庭拒頒人身保護令。換言之，他仍將由警方拘押

陸外長、副外長先後表態 美國之音：北京對美軟化

在北戴河會議期間，中國兩名副外長樂玉成和鄭澤光先後就美中關係表態，表示要維護和穩定兩國關係，確保其「不失控」、「不脫軌」。再加上此前中國外長王毅與主管外交事務的政治局委員楊潔篪的表態，北京的強硬姿態與前段時間的「戰狼式」口吻相比，明顯軟化。專家認為，此一轉變顯示中共精英階層對美中關係的惡化感到擔憂和不滿。

熱門新聞

禁代理愛奇藝 國台辦提醒：台灣對陸順差已逾700億美元

大陸醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備

林毅夫：再10年 美國想打壓中國就不容易了

四川樂山飄「臭氣」 民眾逃命癱瘓交通

解放軍今日起 在台灣海峽南北兩端接連進行軍演

山東洪水淹養殖場 水退驚見百隻牛屍成「露天停屍間」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。