解放軍今日起 在台灣海峽南北兩端接連進行軍演

繼山東海事局官網公告，解放軍22日12時至26日12時，將在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。海南海事局網站也公告，24日零時至29日24時，海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。

亦即，從今天開始的未來一周，解放軍將在台灣海峽南北兩端接連展開軍演。

解放軍東部戰區本月13日曾宣布，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，以進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

東部戰區新聞發言人張春暉當時稱，「近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

環球時報總編輯胡錫進日前也稱，這次演習就是向「台獨」發出的明確警告。胡錫進並威脅，解放軍可以繼續施加的軍事壓力還有很多，包括軍機繞島飛行，飛越海峽中線，直至飛越台灣島上空，彈道導彈試射飛越台灣島上空，以及在台灣東部海域開展軍事演習等。

20日下午4時許，解放軍戰機就曾進入海峽中線以東、繞飛台灣防空識別區，時間還長達一個半小時。

根據解放軍東部戰區21日發布的訊息，東部戰區海軍某驅逐艦支隊由杭州艦組成的艦艇編隊，日前已赴東海某海域完成多個實戰化科目訓練。

解放軍東部戰區稱，「仗怎麽打、兵就怎麽練」。這次為期3天的演練，編隊訓練科目全程融入戰術背景，完成多型武器實射訓練，並相繼開展20多項基礎科目訓練。