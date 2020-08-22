林毅夫：再10年 美國想打壓中國就不容易了

據《新京報》報導，來自台灣的北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫指出，等到2030年，美國想要打壓中國就不容易了，因為屆時中國經濟規模將超越美國。但必須在中國人均GDP達到美國的一半時，美國的霸權主義才可能停止。

8月19日，在北京大學經濟學院思政實踐課湖北省無極縣教育基地揭牌儀式上，林毅夫發表了一場題為「新冠肺炎疫情與中美摩擦雙重背景下的中國經濟發展」的演講。

針對中美摩擦中國的應對之道，林毅夫表示，當前最重要的是保持定力，繼續利用好中國的發展空間和潛力，繼續深化改革開放。因為這不僅有利於中國，也有利於世界。「如果能這樣做，美國想要孤立中國，最終也只是孤立它自己。」

林毅夫並重申他一貫論點，強調中國經濟仍有8%的增長潛力。他預期，未來十年，中國經濟平均實現每年5%-6%的增長是可能的。若能達到此一增速，2025年前後，中國人均GDP就會超過1萬2,700美元，達到高收入國家之列。到了2030年，中國總體經濟規模更將超越美國，成為世界第一大經濟體。

林毅夫說，在這一基礎上，如果中國繼續開放，美國想要打壓中國就不容易。因為中國作為全世界最具影響力的市場，其他國家的企業也會充分利用中國市場，其他國家的經濟也會乘著中國的發展而發展。

但他認為，得等到中國人均GDP達到美國的一半時，美國的霸權主義可能才會停止。因為中國人口是美國的四倍，中國人均GDP若達到美國的一半，就意味著中國經濟規模是美國的兩倍。

林毅夫指出，況且中國有地區差異，京津冀、東南沿海、中西部的重要城市人口就有3.5億，這些地區人均GDP屆時將與美國相當，代表這些城市的產業技術已達到與美國相同的水平，美國的技術優勢就將消失。

他還表示，2030年到2040年，中國經濟完全有可能實現平均4%-5%的增長，2040年到2050年實現3%-4%的增長。等到新中國成立100年（2049年）時，中國就將基本實現現代化，成為社會主義現代化國家。