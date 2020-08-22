快訊

高市行國處長項賓和與陶晶瑩曾是班對 還在她MV客串過

日職／張奕先發對西武 二局連3K壓制對手強力打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美媒：中Z機器將成 核爆模擬威力超美22倍

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電

中美關係緊張，雙方在軍備的角力也是劍拔弩張。美國「國家利益」（The National Interest）網站報導，中國將很快建成新型核爆模擬器「Z機器」，比美國現有的「Z機器」更大，威力強過22倍。

所謂的核爆模擬器，是能在不使用核武下搜集數據，並用於研發核武器。中美如果都掌握核爆模擬器的話，「國家利益」網站稱，意味雙方核威懾一旦失效，也能在安全情況下向對方證明，自己核武庫不是省油的燈。

據報導，美國Z機器全稱「Z脈衝功率設施」，是現存最大型高頻電磁波產生器。Z機器位於美國新墨西哥州阿爾伯克基市，並由桑迪亞國家實驗室營運。

報導指出，中國的Z機器能在瞬間產生約6000萬焦耳的能量，大約是美國能夠產生的270萬焦耳能量的22倍，能夠創造出更準確地反映真實核爆炸的條件。

中國核物理學家說：「利用這麼多的能量，我們可以將目標加熱到超過攝氏1億度。這會使桑迪亞實驗室的機器相形見絀。」

報導也同時指出，即使中國造出的Z機器比美國的更大，但不清楚北京將獲得多少優勢。美國擁有將近7000枚核彈頭，足以摧毀中國和俄羅斯多次。而俄羅斯差不多的核彈頭可以報復美國。中國的核武庫約有300枚核彈頭，規模明顯較小，但足夠對美國造成極嚴重的毀滅性破壞。

另據央視報導，美國計畫與一些亞洲國家討論部署陸基中導問題。外交部發言人趙立堅表示，美國尋求在亞太部署陸基中導，與其近年來不斷擴大亞太軍事存在、推行所謂「印太戰略」一脈相承，是其固守冷戰思維的典型表現。

趙立堅表示，中方堅決反對美國在亞太地區部署陸基中導，對美方頻頻向中國周邊國家施壓、公開在中國「家門口」挑釁表示強烈不滿。

核武 俄羅斯

延伸閱讀

蘇起：川普不致為保台和陸硬碰硬 頂多遊走戰爭邊緣

吳釗燮投書美媒 呼籲接納台灣參與聯合國

美國零售業大咖 衝刺電商業務

美提續制裁伊朗 英法德聯合反對

相關新聞

解放軍今起在黃海進行大型實彈射擊演習

據山東海事局官網發布的消息，解放軍將於22日12時至26日12時，在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。為確...

不是民選！美官員不稱「習總統」

民主黨18日通過的新黨綱刪除「一中」原則的表述，早前一項禁止美國官方文件以「總統」稱呼中國領導人習近平的法案再次受到關注。為了避免外界誤認為中國領導人是由民選產生，許多高級官員在近期已經開始使用總書記（General Secretary）稱呼習近平，而非總統（President）。

美媒：中Z機器將成 核爆模擬威力超美22倍

中美關係緊張，雙方在軍備的角力也是劍拔弩張。美國「國家利益」（The National Interest）網站報導，中國將很快建成新型核爆模擬器「Z機器」，比美國現有的「Z機器」更大，威力強過22倍。

美中台新博弈／習外交政策招致不滿 北戴河會議重新定調美中關係？

美中原本8月15日要舉行第一階段經貿協議視訊會議，由美國貿易代表賴海澤和財政部長米努勤與中國副總理劉鶴參加，雖然中方距離完成第一年協議中的對美採購承諾，還相差甚遠...

共軍連5天實彈演習 畫臨時禁航區

中共解放軍東部戰區十三日公告，近日會在台海及南北兩端「連續組織實戰化演練」，十三日當天共軍發布浙江台州白沙島附近海域的實...

香江風情／香港復軌三個日子

大疫症籠罩七月，香港變得死氣沉沉，永不服輸的香港特首林鄭月娥，承認香港的防疫工作做得不夠好，提出香港成功走出疫境，開展重...

元朗襲擊事件僅拘43人 港警被轟「龜速辦案」

去年721元朗站逾百名白衣人無差別攻擊民眾，事件令香港警察多了「警黑合作」的惡名。警方周四（20日）就案件再拘捕6人，時隔13個月累計43人被捕，至今未有人被定罪。

共軍22日組織大型實彈射擊演習 發布臨時禁行公告

共軍將於8月22日至26日，在青島至連雲港以東海域組織大型實彈射擊演習。官方稍早發布臨時禁行通告，要求各船舶特別注意，在...

港首宗國安法官司 法庭拒頒人身保護令

香港首名因違反港區維護國家安全法而被起訴的年輕男子，今天被法庭拒頒人身保護令。換言之，他仍將由警方拘押

陸外長、副外長先後表態 美國之音：北京對美軟化

在北戴河會議期間，中國兩名副外長樂玉成和鄭澤光先後就美中關係表態，表示要維護和穩定兩國關係，確保其「不失控」、「不脫軌」。再加上此前中國外長王毅與主管外交事務的政治局委員楊潔篪的表態，北京的強硬姿態與前段時間的「戰狼式」口吻相比，明顯軟化。專家認為，此一轉變顯示中共精英階層對美中關係的惡化感到擔憂和不滿。

昔疫情重災區武漢水上趴受矚…中國外交官「謝謝」龐培歐

外媒日前報導了武漢水上公園的人滿盛況，照片中的水上公園擠著數不清的人頭，激起了中外媒體圈與民間的巨大反響。觀察者網報導，中國國駐黎巴嫩外交官曹毅20日掏出這張在中外引起巨大反響的照片，對美國國務卿龐培歐「表示感謝」，並「回敬」了他一句「 謝謝你，龐培歐，我們成功了。現在輪到你們了。我們也衷心希望美國人民會取得成功。」

仍要靠美企壯大 中國報復措施只聞其聲

美國近來大力打壓中國科技企業，雖然外界猜測中國可能因此報復或反制，但分析人士認為，中國目前仍不想破壞美企帶來的經濟利益和...

熱門新聞

禁代理愛奇藝 國台辦提醒：台灣對陸順差已逾700億美元

大陸醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備

山東洪水淹養殖場 水退驚見百隻牛屍成「露天停屍間」

共軍22日組織大型實彈射擊演習 發布臨時禁行公告

四川樂山飄「臭氣」 民眾逃命癱瘓交通

解放軍今起在黃海進行大型實彈射擊演習

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。