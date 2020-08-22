美媒：中Z機器將成 核爆模擬威力超美22倍

中美關係緊張，雙方在軍備的角力也是劍拔弩張。美國「國家利益」（The National Interest）網站報導，中國將很快建成新型核爆模擬器「Z機器」，比美國現有的「Z機器」更大，威力強過22倍。

所謂的核爆模擬器，是能在不使用核武下搜集數據，並用於研發核武器。中美如果都掌握核爆模擬器的話，「國家利益」網站稱，意味雙方核威懾一旦失效，也能在安全情況下向對方證明，自己核武庫不是省油的燈。

據報導，美國Z機器全稱「Z脈衝功率設施」，是現存最大型高頻電磁波產生器。Z機器位於美國新墨西哥州阿爾伯克基市，並由桑迪亞國家實驗室營運。

報導指出，中國的Z機器能在瞬間產生約6000萬焦耳的能量，大約是美國能夠產生的270萬焦耳能量的22倍，能夠創造出更準確地反映真實核爆炸的條件。

中國核物理學家說：「利用這麼多的能量，我們可以將目標加熱到超過攝氏1億度。這會使桑迪亞實驗室的機器相形見絀。」

報導也同時指出，即使中國造出的Z機器比美國的更大，但不清楚北京將獲得多少優勢。美國擁有將近7000枚核彈頭，足以摧毀中國和俄羅斯多次。而俄羅斯差不多的核彈頭可以報復美國。中國的核武庫約有300枚核彈頭，規模明顯較小，但足夠對美國造成極嚴重的毀滅性破壞。

另據央視報導，美國計畫與一些亞洲國家討論部署陸基中導問題。外交部發言人趙立堅表示，美國尋求在亞太部署陸基中導，與其近年來不斷擴大亞太軍事存在、推行所謂「印太戰略」一脈相承，是其固守冷戰思維的典型表現。

趙立堅表示，中方堅決反對美國在亞太地區部署陸基中導，對美方頻頻向中國周邊國家施壓、公開在中國「家門口」挑釁表示強烈不滿。