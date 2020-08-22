快訊

高市行國處長項賓和與陶晶瑩曾是班對 還在她MV客串過

日職／張奕先發對西武 二局連3K壓制對手強力打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不是民選！美官員不稱「習總統」

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電
中共總書記習近平。（人民網資料照片）
中共總書記習近平。（人民網資料照片）

民主黨18日通過的新黨綱刪除「一中」原則的表述，早前一項禁止美國官方文件以「總統」稱呼中國領導人習近平的法案再次受到關注。為了避免外界誤認為中國領導人是由民選產生，許多高級官員在近期已經開始使用總書記（General Secretary）稱呼習近平，而非總統（President）。

自由亞洲電台據南華早報報導，共和黨籍賓州眾議員佩里（Scott Perry）於八月初提出一項法案，禁止美國政府發布的官方文件及通訊中提到中國領導人時使用總統，而應該以中共領導人（head of the Chinese Communist Party）取代。

該法案表示，使用總統或主席一詞稱呼中國領導人，使人誤以為中國國家主席就像美國總統一樣，是經由民主選舉方式產生，是得到人民授權的合法領導人。

中國國家領導人習近平有三個正式頭銜，分別為中國共產黨中央委員會總書記、中國國家主席、中央軍事委員會主席。他在中國被稱總書記，對國外多使用總統。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可曾於今年六月投書「國會山報」，強調中國的領導人並非由民選方式選出，不應使用總統頭銜稱呼。「就美國的官方文件而言，使用習近平其他頭銜也許是個好主意，譬如像中國共產黨主席。總統這個頭銜應該保留給那些由民主國家選出的領導者，他不是其中之一。」包士這樣說。

環球網報導，在美國民主黨全代會中獲得正式提名的白登發表演講時，只提到中國一次。他表示將在美國製造需要的醫療用品和防護設備，並將不再受中國和其他外國的擺布。

南京大學國際關係研究院院長、中美問題專家朱鋒認為，白登在演講中很少提到中國，或許是其特意的安排，以免將中國政策問題變成川普對他在競選關鍵時期的一個抓手，從而避免被牽著鼻子走。

社科院美國問題專家呂祥表示，民主黨黨綱刪除一中，並不意味著今後的政策就否認一中。2020年美國大選基本特徵是炒作中國話題，「黨綱其實沒有約束力，即便刪除一中也是一種模糊的表達方式，刪除並不等於說拒絕接受」。

習近平 民主黨 共產黨

延伸閱讀

【美中台新博弈】習外交政策招致不滿 北戴河會議重新定調美中關係？

陸外長、副外長先後表態 美國之音：北京對美軟化

習近平、李克強勘災 乾淨鞋、泥濘靴成焦點

北京大學下令 嚴審師生參加境外線上國際會議

相關新聞

解放軍今起在黃海進行大型實彈射擊演習

據山東海事局官網發布的消息，解放軍將於22日12時至26日12時，在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。為確...

不是民選！美官員不稱「習總統」

民主黨18日通過的新黨綱刪除「一中」原則的表述，早前一項禁止美國官方文件以「總統」稱呼中國領導人習近平的法案再次受到關注。為了避免外界誤認為中國領導人是由民選產生，許多高級官員在近期已經開始使用總書記（General Secretary）稱呼習近平，而非總統（President）。

美媒：中Z機器將成 核爆模擬威力超美22倍

中美關係緊張，雙方在軍備的角力也是劍拔弩張。美國「國家利益」（The National Interest）網站報導，中國將很快建成新型核爆模擬器「Z機器」，比美國現有的「Z機器」更大，威力強過22倍。

美中台新博弈／習外交政策招致不滿 北戴河會議重新定調美中關係？

美中原本8月15日要舉行第一階段經貿協議視訊會議，由美國貿易代表賴海澤和財政部長米努勤與中國副總理劉鶴參加，雖然中方距離完成第一年協議中的對美採購承諾，還相差甚遠...

共軍連5天實彈演習 畫臨時禁航區

中共解放軍東部戰區十三日公告，近日會在台海及南北兩端「連續組織實戰化演練」，十三日當天共軍發布浙江台州白沙島附近海域的實...

香江風情／香港復軌三個日子

大疫症籠罩七月，香港變得死氣沉沉，永不服輸的香港特首林鄭月娥，承認香港的防疫工作做得不夠好，提出香港成功走出疫境，開展重...

元朗襲擊事件僅拘43人 港警被轟「龜速辦案」

去年721元朗站逾百名白衣人無差別攻擊民眾，事件令香港警察多了「警黑合作」的惡名。警方周四（20日）就案件再拘捕6人，時隔13個月累計43人被捕，至今未有人被定罪。

共軍22日組織大型實彈射擊演習 發布臨時禁行公告

共軍將於8月22日至26日，在青島至連雲港以東海域組織大型實彈射擊演習。官方稍早發布臨時禁行通告，要求各船舶特別注意，在...

港首宗國安法官司 法庭拒頒人身保護令

香港首名因違反港區維護國家安全法而被起訴的年輕男子，今天被法庭拒頒人身保護令。換言之，他仍將由警方拘押

陸外長、副外長先後表態 美國之音：北京對美軟化

在北戴河會議期間，中國兩名副外長樂玉成和鄭澤光先後就美中關係表態，表示要維護和穩定兩國關係，確保其「不失控」、「不脫軌」。再加上此前中國外長王毅與主管外交事務的政治局委員楊潔篪的表態，北京的強硬姿態與前段時間的「戰狼式」口吻相比，明顯軟化。專家認為，此一轉變顯示中共精英階層對美中關係的惡化感到擔憂和不滿。

昔疫情重災區武漢水上趴受矚…中國外交官「謝謝」龐培歐

外媒日前報導了武漢水上公園的人滿盛況，照片中的水上公園擠著數不清的人頭，激起了中外媒體圈與民間的巨大反響。觀察者網報導，中國國駐黎巴嫩外交官曹毅20日掏出這張在中外引起巨大反響的照片，對美國國務卿龐培歐「表示感謝」，並「回敬」了他一句「 謝謝你，龐培歐，我們成功了。現在輪到你們了。我們也衷心希望美國人民會取得成功。」

仍要靠美企壯大 中國報復措施只聞其聲

美國近來大力打壓中國科技企業，雖然外界猜測中國可能因此報復或反制，但分析人士認為，中國目前仍不想破壞美企帶來的經濟利益和...

熱門新聞

禁代理愛奇藝 國台辦提醒：台灣對陸順差已逾700億美元

大陸醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備

山東洪水淹養殖場 水退驚見百隻牛屍成「露天停屍間」

共軍22日組織大型實彈射擊演習 發布臨時禁行公告

四川樂山飄「臭氣」 民眾逃命癱瘓交通

解放軍今起在黃海進行大型實彈射擊演習

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。