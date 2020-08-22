不是民選！美官員不稱「習總統」

民主黨18日通過的新黨綱刪除「一中」原則的表述，早前一項禁止美國官方文件以「總統」稱呼中國領導人習近平的法案再次受到關注。為了避免外界誤認為中國領導人是由民選產生，許多高級官員在近期已經開始使用總書記（General Secretary）稱呼習近平，而非總統（President）。

自由亞洲電台據南華早報報導，共和黨籍賓州眾議員佩里（Scott Perry）於八月初提出一項法案，禁止美國政府發布的官方文件及通訊中提到中國領導人時使用總統，而應該以中共領導人（head of the Chinese Communist Party）取代。

該法案表示，使用總統或主席一詞稱呼中國領導人，使人誤以為中國國家主席就像美國總統一樣，是經由民主選舉方式產生，是得到人民授權的合法領導人。

中國國家領導人習近平有三個正式頭銜，分別為中國共產黨中央委員會總書記、中國國家主席、中央軍事委員會主席。他在中國被稱總書記，對國外多使用總統。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可曾於今年六月投書「國會山報」，強調中國的領導人並非由民選方式選出，不應使用總統頭銜稱呼。「就美國的官方文件而言，使用習近平其他頭銜也許是個好主意，譬如像中國共產黨主席。總統這個頭銜應該保留給那些由民主國家選出的領導者，他不是其中之一。」包士這樣說。

環球網報導，在美國民主黨全代會中獲得正式提名的白登發表演講時，只提到中國一次。他表示將在美國製造需要的醫療用品和防護設備，並將不再受中國和其他外國的擺布。

南京大學國際關係研究院院長、中美問題專家朱鋒認為，白登在演講中很少提到中國，或許是其特意的安排，以免將中國政策問題變成川普對他在競選關鍵時期的一個抓手，從而避免被牽著鼻子走。

社科院美國問題專家呂祥表示，民主黨黨綱刪除一中，並不意味著今後的政策就否認一中。2020年美國大選基本特徵是炒作中國話題，「黨綱其實沒有約束力，即便刪除一中也是一種模糊的表達方式，刪除並不等於說拒絕接受」。