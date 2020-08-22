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解放軍今起在黃海進行大型實彈射擊演習
據山東海事局官網發布的消息，解放軍將於22日12時至26日12時，在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。為確保安全，任何船隻在上述時間內不得進入公告的臨時禁航區。
不過，解放軍此次為期四天海上軍演的區域與台灣有段距離，且該區域應為解放軍北部戰區所轄。
據韓聯社報道，韓美18日展開今年首場聯合軍事演習。這場由計算機模擬的聯合指揮所演練中，18日至22日為第一階段，即防禦演習；24日至28日為第二階段，即反擊演習。
此外，四架美國轟炸機本周稍早也曾同時飛近朝鮮半島。推估解放軍此次黃海演習，針對美韓夏季聯合軍演的可能性更高。
解放軍東部戰區曾於本月13日宣布，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，以進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。但根據相關報導，東部戰區近期僅進行過若干小規模演習。
據解放軍東部戰區21日發布的訊息，東部戰區海軍某驅逐艦支隊近日由杭州艦組成的艦艇編隊，赴東海某海域展開多個實戰化科目訓練，錘練部隊「打贏」能力。
新聞稿稱，演習項目包括編隊各艦如何迅速調整為對空防禦隊形，對敵來襲導彈進行防禦打擊。
解放軍東部戰區稱，「仗怎麽打、兵就怎麽練」。3天演練期間，編隊訓練科目全程融入戰術背景，完成多型武器實射訓練，並相繼開展20多項基礎科目訓練。
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