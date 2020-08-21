元朗襲擊事件僅拘43人 港警被轟「龜速辦案」

去年721元朗站逾百名白衣人無差別攻擊民眾，事件令香港警察多了「警黑合作」的惡名。警方周四（20日）就案件再拘捕6人，時隔13個月累計43人被捕，至今未有人被定罪。

6名最新被捕的男子介乎32至57歲，全是襲擊市民的白衣人，涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖傷人」罪，其中3人報稱無業，另外3人報稱為地產經紀丶司機及汽車維修員，當中部分人有黑社會背景。

同案此前已有37人被捕，當中7人被落案檢控，涉暴動罪及蓄意傷人罪，將於區域法院審訊。

對比之下，警方自2019年6月9日至2020年7月31日，在反送中示威活動中共拘捕9,664人，檢控2,062人，遭檢控者的三大罪行分別為「暴動」（662人）丶「非法集結」（322人）及「藏有攻擊性武器」（316人），其中暴動罪最高可判囚10年。

關鍵人物未落網

新界北總區刑事部高級警司陳天柱表示，已掌握部份其他721涉案人身份，但有些人已潛逃，警方已聯絡外地執法機關協助，並呼籲市民提供資料。

警方此前曾多次表示，「待時機成熟」會作出進一步拘捕行動，言論引起爭議。陳天柱被傳媒追問時回應稱，「時機成熟」是指警方搜集的證據達到檢控標准之時，又重申調查721事件從來未有怠慢，強調「就算躲到天腳底，警方都會找到他抓他回來」。

當日遇襲的民主派立法會議員林卓廷批評，警方要多13個月時間調查，只能拘捕多6人，以此進度相信10年都未能將所有疑犯繩之於法。他也批評警方至今未拘捕煽動或策劃的主謀及城中知名人物，對「龜速辦案」非常憤怒和失望。

在721事件被視為煽動犯案的知名人物，包括建制派立法會議員何君堯，他在案發當天與手持藤條的白衣人握手，表示「辛苦你了」丶「你們是我的英雄」等。何君堯事後多次否認策動襲擊，反指林卓廷帶黑衣人到元朗挑釁。

而《經濟日報》前副社長石鏡泉於案發前一天，在建制派「守護香港」集會上呼籲拿藤條丶水喉通「打仔」，他提及的器具與元朗白衣人手持的武器不謀而合。石鏡泉事後就言論道歉並辭任副社長。

721辦案進度緩慢，坊間也將矛頭指向現任警務處處長鄧炳強，指其曾任元朗警區指揮官，與元朗「鄉黑」關系千絲萬縷，他離任該區時曾獲元朗鄉紳在「黑幫飯堂」小桃園海鮮酒家為其餞行。鄧炳強在記者會上澄清，警方與黑社會「勢不兩立」，重申對所有案件都會認真處理，包括721案。

「反送中」轉捩點

去年7月21日晚，大批白衣人在元朗站內外手持棍棒等武器，伏擊身穿黑衣丶參加游行後回家的示威者，並無差別攻擊該區居民丶乘客及記者，多人頭破血流，至少45人受傷，當中包括孕婦，有1人危殆，5人重傷。

期間有影片拍到兩名軍裝警員到車站視察後離開，並沒有阻止襲擊發生。當晚大批市民到元朗警署報案求助，但警署關閘並停止接聽報案。警方在接報後39分鐘才到現場執法，而案發後白衣人撤退到附近的南邊圍村聚集，獲警員放行。

721事件的直播畫面震驚全香港，令反送中運動的焦點從逃犯條例風波，轉為警員濫暴丶警黑勾結問題，催化往後多場大規模示威，示威者也自此提升武力程度，警民沖突越趨激烈。

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