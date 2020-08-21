快訊

為績效而瘋狂：破解警方「騙票」，主動追查的檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外長、副外長先後表態 美國之音：北京對美軟化

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電

在北戴河會議期間，中國兩名副外長樂玉成和鄭澤光先後就美中關係表態，表示要維護和穩定兩國關係，確保其「不失控」、「不脫軌」。再加上此前中國外長王毅與主管外交事務的政治局委員楊潔篪的表態，北京的強硬姿態與前段時間的「戰狼式」口吻相比，明顯軟化。專家認為，此一轉變顯示中共精英階層對美中關係的惡化感到擔憂和不滿。

美國之音報導，北戴河會議後，中國的對美策略會做出哪些調整？在華盛頓接連向北京「出招」之際，中國是先忍一時，還是繼續走「戰狼外交」路線？中國副外長樂玉成最近表示，「我們要保持定力，不被各種極端勢力所左右，牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌。」

喬治亞理工大學納思國際事務學院教授王飛凌認為，北京高層內部目前應該有很多關於美中關係的討論，原因在於中共精英階層對美中關係的惡化感到擔憂和不滿。聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系副教授、系主任葉耀元則認為，這一表態顯示，北京本身可能已經研判美中關係已經面臨著失控與脫軌，但是北京並不知道該如何應對美中關係的脫軌。

王飛凌說：「我個人的理解是，中共高層現在內部其實在大量地爭論、討論甚至於在鬥爭當中。原因很簡單，因為就是這所謂的新冷戰局面，已經給中共高層和既得利益者們一個損害和不確定性，他們覺得個人利益受到損害了，他們對習近平這種強勢的與美對抗政策可能有所不滿。這種不滿情緒有可能有所宣洩，那麼北戴河可能是個機會。」

報導指出，王飛凌表示，這種內部的爭論不大可能改變北京的對美國的態度和策略。他說：「除非有人事的變動，要不然變化不會很大。換句話說，除非習近平以及他的人馬被換下來，或者被減權，中國對美的外交不會有太大變化。王毅外長和他的兩個副外長這種軟話的說法，其實老實說，這是通常的統戰宣傳的把戲而已，並沒有代表真正的政策的改變。那麼不脫鉤、不脫軌，拒絕脫軌，這些說法倒是反映了真實的情況。這反映了中共高層相當多的人，甚至包括習近平本人在內，也不希望中美真的脫鉤。」

葉耀元說：「因為習近平主戰派這一派認為中國已經夠強大了，事實上是可以跟美國脫鉤了。但是共產黨內部的高層並不是所有人都採取這樣的觀點。」葉耀元表示，就算是北京真的有意「求和」，以美國目前的輿論和政治環境來看，華盛頓也不大可能「接球」。

北京 美中關係 中共

延伸閱讀

習近平、李克強勘災 乾淨鞋、泥濘靴成焦點

北京大學下令 嚴審師生參加境外線上國際會議

大陸洪水漫灌怨言卻少 學者：內宣工作奏效

習近平：發揚連續奮戰作風 切實完成防汛救災後續任務

相關新聞

港首宗國安法官司 法庭拒頒人身保護令

香港首名因違反港區維護國家安全法而被起訴的年輕男子，今天被法庭拒頒人身保護令。換言之，他仍將由警方拘押

陸外長、副外長先後表態 美國之音：北京對美軟化

在北戴河會議期間，中國兩名副外長樂玉成和鄭澤光先後就美中關係表態，表示要維護和穩定兩國關係，確保其「不失控」、「不脫軌」。再加上此前中國外長王毅與主管外交事務的政治局委員楊潔篪的表態，北京的強硬姿態與前段時間的「戰狼式」口吻相比，明顯軟化。專家認為，此一轉變顯示中共精英階層對美中關係的惡化感到擔憂和不滿。

昔疫情重災區武漢水上趴受矚…中國外交官「謝謝」龐培歐

外媒日前報導了武漢水上公園的人滿盛況，照片中的水上公園擠著數不清的人頭，激起了中外媒體圈與民間的巨大反響。觀察者網報導，中國國駐黎巴嫩外交官曹毅20日掏出這張在中外引起巨大反響的照片，對美國國務卿龐培歐「表示感謝」，並「回敬」了他一句「 謝謝你，龐培歐，我們成功了。現在輪到你們了。我們也衷心希望美國人民會取得成功。」

仍要靠美企壯大 中國報復措施只聞其聲

美國近來大力打壓中國科技企業，雖然外界猜測中國可能因此報復或反制，但分析人士認為，中國目前仍不想破壞美企帶來的經濟利益和...

涉違紀違法 牡丹江市政協副主席主動投案

黑龍江省牡丹江市政協副主席姜英波涉嫌嚴重違紀違法。據黑龍江省紀委監委網站消息，姜英波主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。

許章潤獲哈佛聘書 網友研判「難出境」

19日才收到北京清華大學「失業人員告知書」的學者許章潤，近日獲美國哈佛大學費正清中國研究中心的聘書，邀請他擔任研究學者一年。對於哈佛邀約，許章潤表示衷心歡喜，並發文讚揚費正清中心是世界漢學中心。但不少網友認為，許章潤恐難被允許出境。

防下一個蔡霞 中央黨校祭「4不」

中共中央黨校退休教授蔡霞因批評中共為「政治僵屍」等言論遭開除黨籍，事件迄今餘波蕩漾。中共中央黨校為此要求全校教職員工，嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，「決不允許編造、傳播政治謠言及醜化黨和國家形象的言論」。

元朗襲擊事件 警方再逮6嫌 部分人有黑社會背景

去年發生在香港元朗的「721」白衣人襲擊事件，造成多人受傷，時隔一年多，香港警方昨天再拘捕六名嫌犯，部分人有黑社會背景。

美暫停3項雙邊協議 港府：應受國際譴責

港府20日發表聲明，強烈譴責美國單方面暫停或終止三項引渡與免稅的雙邊協議，並稱這些協定並非美方給予香港的優惠待遇，美國單方面的決定反映了其不尊重雙邊主義和多邊主義的態度，應受到國際社會的譴責。

黎智英認了粗言恐嚇 記者坦承多年來天天盯梢尾隨

壹傳媒創辦人黎智英三年前涉嫌言語恐嚇一名記者，案件原訂19日開審，但受颱風影響順延至20日上午在西九龍裁判法院開審。

揭吉國「人肉地毯」者拿台灣錢？ 外交部：陸公然說謊

中國大陸駐吉里巴斯大使踩在吉國孩童「人肉地毯」而過的照片，引發討論，大陸外交部發言人趙立堅昨天說揭露照片的人拿台灣的錢；外交部今天表示，台灣和那名澳洲人沒有接觸也沒有收買，中國外交部公然說謊與抹黑行為令人不齒。

美國前駐陸大使：孤立中國是不可行的政策

美國前駐陸大使包可士（Max Baucus）近日表示，目前美國一些人希望打造國際聯盟來孤立中國，這不是一種切實可行的政策。當前美中關係面臨困難，但是雙方仍應維持對話溝通管道，努力找到彼此能夠合作的領域，並在分歧出現時保持相互尊重。

熱門新聞

情侶搭地鐵大膽變換姿勢勾勾纏 網友狂罵：缺錢去摩鐵？

2隻猴子法式kiss被撞見秒彈開 網友笑：旅遊的情侶教的

絕世好同事！港女為環保替17同事做飯 網友：想做你同事

大陸洪水漫灌怨言卻少 學者：內宣工作奏效

愛奇藝條款上路 陸專家：台灣經濟將難得到大陸活水

山城重慶淹成水鄉 洪水估計兩天才能退

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。