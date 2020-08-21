陸外長、副外長先後表態 美國之音：北京對美軟化

在北戴河會議期間，中國兩名副外長樂玉成和鄭澤光先後就美中關係表態，表示要維護和穩定兩國關係，確保其「不失控」、「不脫軌」。再加上此前中國外長王毅與主管外交事務的政治局委員楊潔篪的表態，北京的強硬姿態與前段時間的「戰狼式」口吻相比，明顯軟化。專家認為，此一轉變顯示中共精英階層對美中關係的惡化感到擔憂和不滿。

美國之音報導，北戴河會議後，中國的對美策略會做出哪些調整？在華盛頓接連向北京「出招」之際，中國是先忍一時，還是繼續走「戰狼外交」路線？中國副外長樂玉成最近表示，「我們要保持定力，不被各種極端勢力所左右，牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌。」

喬治亞理工大學納思國際事務學院教授王飛凌認為，北京高層內部目前應該有很多關於美中關係的討論，原因在於中共精英階層對美中關係的惡化感到擔憂和不滿。聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系副教授、系主任葉耀元則認為，這一表態顯示，北京本身可能已經研判美中關係已經面臨著失控與脫軌，但是北京並不知道該如何應對美中關係的脫軌。

王飛凌說：「我個人的理解是，中共高層現在內部其實在大量地爭論、討論甚至於在鬥爭當中。原因很簡單，因為就是這所謂的新冷戰局面，已經給中共高層和既得利益者們一個損害和不確定性，他們覺得個人利益受到損害了，他們對習近平這種強勢的與美對抗政策可能有所不滿。這種不滿情緒有可能有所宣洩，那麼北戴河可能是個機會。」

報導指出，王飛凌表示，這種內部的爭論不大可能改變北京的對美國的態度和策略。他說：「除非有人事的變動，要不然變化不會很大。換句話說，除非習近平以及他的人馬被換下來，或者被減權，中國對美的外交不會有太大變化。王毅外長和他的兩個副外長這種軟話的說法，其實老實說，這是通常的統戰宣傳的把戲而已，並沒有代表真正的政策的改變。那麼不脫鉤、不脫軌，拒絕脫軌，這些說法倒是反映了真實的情況。這反映了中共高層相當多的人，甚至包括習近平本人在內，也不希望中美真的脫鉤。」

葉耀元說：「因為習近平主戰派這一派認為中國已經夠強大了，事實上是可以跟美國脫鉤了。但是共產黨內部的高層並不是所有人都採取這樣的觀點。」葉耀元表示，就算是北京真的有意「求和」，以美國目前的輿論和政治環境來看，華盛頓也不大可能「接球」。