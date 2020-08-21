昔疫情重災區武漢水上趴受矚…中國外交官「謝謝」龐培歐

外媒日前報導了武漢水上公園的人滿盛況，照片中的水上公園擠著數不清的人頭，激起了中外媒體圈與民間的巨大反響。觀察者網報導，中國國駐黎巴嫩外交官曹毅20日掏出這張在中外引起巨大反響的照片，對美國國務卿龐培歐「表示感謝」，並「回敬」了他一句「 謝謝你，龐培歐，我們成功了。現在輪到你們了。我們也衷心希望美國人民會取得成功。」

報導稱龐培歐「一直在試圖分化中國人民與中國共產黨」，曾故作姿態在推特上祝福「中國人民會取得成功」。報導稱「中國確實在控制疫情方面成功了， 上周末武漢人民的水上派對就是最好的證明。」報導並說，與龐培歐只「嘴上祝福」不同，曹毅的祝福是「實打實」的。他又在原推下方追加了一條稱「你知道中方已累計向美方提供口罩265億隻、防護服3.3億件、護目鏡3100萬副、外科手套6.1億雙、呼吸機1.15萬台嗎？我們真的希望美國人民像我們（中國人）一樣成功，這話一點兒不假。」

曹毅推文中展示的龐培歐那段「祝福」就來自美國國務院7月11日的推文。當時，該帳號寫道：龐培歐「我們滿懷希望，希望中國人民會取得成功」。中國日報駐歐盟分社社長陳衛華當即在評論區指出，中國人民不相信你。

報導指出，外媒日前以「武漢風潮」報導了武漢人民在前往水上公園，消暑納涼的盛況。中國人為武漢人民感到開心，而國外網民有的人「像吃了檸檬一樣酸」，質疑照片和視頻的真實性或者盲目指責武漢所謂「散播病毒了還慶祝」。華春瑩也轉發了外媒的報導，並評論「上周末在武漢發生的一幕。這座城市蛻變得更加強大。」

另外，中國外交部發言人趙立堅20日回應路有關武漢水上電音節的問題時表示，「我也在電視上看到了有關報導。這顯示了武漢抗擊疫情已經獲得了戰略性勝利，也顯示了中國政府抗擊疫情取得了戰略性勝利。我看到外媒也報導了相關情況。據說在歐美國家，老百姓都感到非常驚奇。我也希望通過你們的鏡頭，把中國的真實情況報導回歐美國家，讓歐美國家民眾了解中國的真實情況。」