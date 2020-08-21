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涉違紀違法 牡丹江市政協副主席主動投案

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸牡丹江市政協副主席姜英波涉嫌嚴重違紀違法。圖／取自中央紀委國家監委網站
大陸牡丹江市政協副主席姜英波涉嫌嚴重違紀違法。圖／取自中央紀委國家監委網站

黑龍江省牡丹江市政協副主席姜英波涉嫌嚴重違紀違法。據黑龍江省紀委監委網站消息，姜英波主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。

據公開資料顯示，姜英波生於1962年，1981年參加工作，1987年加入中共。歷任七台河市中醫院副院長、省國家安全廳機關黨委調研員、牡丹江市政協副主席、陽明區委書記等職。

據新京報報導，今年4月3日，中央紀委國家監委網站通報消息稱，牡丹江市政協原黨組書記、主席周景隆嚴重違紀違法被開除黨籍。經查，周景隆違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規持有高爾夫球卡、打高爾夫球，違規為他人謀取人事利益並收受錢款，並且搞錢色交易。

新京報報導，說明姜英波主動投案可能與周景隆涉嫌違法遭開除黨籍一事有關。

黑龍江 中醫 中共

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