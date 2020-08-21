涉違紀違法 牡丹江市政協副主席主動投案

中國大陸駐吉里巴斯大使踩在吉國孩童「人肉地毯」而過的照片，引發討論，大陸外交部發言人趙立堅昨天說揭露照片的人拿台灣的錢；外交部今天表示，台灣和那名澳洲人沒有接觸也沒有收買，中國外交部公然說謊與抹黑行為令人不齒。

2020-08-21 12:09