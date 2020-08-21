許章潤獲哈佛聘書 網友研判「難出境」

19日才收到北京清華大學「失業人員告知書」的學者許章潤，近日獲美國哈佛大學費正清中國研究中心的聘書，邀請他擔任研究學者一年。對於哈佛邀約，許章潤表示衷心歡喜，並發文讚揚費正清中心是世界漢學中心。但不少網友認為，許章潤恐難被允許出境。

美國之音報導，許章潤近年多次公開發表抨擊中共最高領導人犀利文章，上月傳出他因涉嫌嫖娼一度被拘留，後遭校方以道德敗壞為由革職，許章潤獲釋後，已於7月底委託兩名律師平反。

清華大學並指控他自2018年7月起多次發表文章，嚴重違反「新時代高校教師職業行為十項準則」有關規定。在8月19日發出「失業人員告知書」給徐章潤，要求他在8月27日到戶籍地社保所參加職業指導培訓，並辦理就業失業相關手續。

中央社報導，推特帳號「魯難」20日發文稱，許章潤收到失業人員登記表的同時，也收到了來自哈佛大學費正清中心的聘書。

據「魯難」上傳的聘書顯示，哈佛大學費正清中心8月13日發信通知許章潤，邀請他前往擔任研究學者一年，時間自今年7月1日起至明年6月30日。許章潤也證實此事，他19日已回信給哈佛大學，表示自己與有榮焉。

不過推特網友多研判，若聘書為真，中方一定不會讓許章潤出境。