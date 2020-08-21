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港媒：港府最快下午公布全民普篩計畫
香港第三波疫情未歇，據港媒香港電台報導，港府將在最快今日下午宣布普及社區檢測詳細計畫，預計下月初展開。普及社區檢測計畫為全港市民做檢驗，盼為香港找出社區的新冠肺炎隱藏病患。
報導指出，該計畫是自願性質，費用全免，實施時間暫訂兩周。有香港政府專家表示，希望能有500至600萬市民響應參加，如自願人數不多，尋找社區隱藏患者與傳播路徑的作用就不大。
香港西醫工會表示，約200名醫護人員有意參與採樣工作，但要看政府提供的條件。
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