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揭吉國「人肉地毯」者拿台灣錢？ 外交部：陸公然說謊
中國大陸駐吉里巴斯大使踩在吉國孩童「人肉地毯」而過的照片，引發討論，大陸外交部發言人趙立堅昨天說揭露照片的人拿台灣的錢；外交部今天表示，台灣和那名澳洲人沒有接觸也沒有收買，中國外交部公然說謊與抹黑行為令人不齒。
網路流傳一張中國大陸駐吉里巴斯大使唐松根今年造訪吉國時，踏踩在孩童成排趴地「人肉地毯」而過的照片，引發討論。
趙立堅昨天表示，這是當地習俗，唐松根只是「客隨主便」，透露這張圖片的澳洲人「柏樂志」，一貫出於政治目的反華，蓄意挑撥中吉關係，是從台灣拿了錢，居心叵測。
外交部發言人歐江安說，外交部嚴正澄清，台灣方面與該名澳洲學生並不認識，沒有接觸過，更沒有收買。中國外交部公然說謊與抹黑行為令人不齒，對此外交部予以嚴厲譴責。
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