元朗襲擊事件 警方再逮6嫌 部分人有黑社會背景

去年發生在香港元朗的「721」白衣人襲擊事件，造成多人受傷，時隔一年多，香港警方昨天再拘捕六名嫌犯，部分人有黑社會背景。

香港01報導，「721事件」至今共逮捕43人，其中7人被起訴，涉嫌參與暴動與串謀有意圖傷人，於區域法院審訊。據悉，這次被捕人士均為白衣人。

綜合港媒報導，港警新界北總區高級警司（刑事）陳天柱昨晚受訪時表示，警方昨天逮捕6名介於32至57歲的男性，指他們涉嫌「參與暴動」和「串謀有意圖傷人」罪，當天在元朗西鐵站內、元朗站英龍圍出口、南邊圍村和雞地犯案。他指出，當中有3人是地產經紀人、司機和汽車維修員，另外3人無業，部分人有黑社會背景。

有媒體詢問辦案進度，陳天柱指，案件涉及人數較多，警方須時間處理大量文件和錄影片段，民眾近期也提供新的片段。他強調，警方的調查從不間斷，也持續和律政司開會研究細節。

陳天柱重申，警方譴責任何暴力行為，不論涉案人的身分背景和政治取向，只要有證據，一定會公正執法。

他也指，有部分疑犯已經潛逃外地，警方會聯絡當地執法機關，即便疑犯逃到天涯海角，都會被逮捕歸案。