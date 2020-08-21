美暫停3項雙邊協議 港府：應受國際譴責

港府20日發表聲明，強烈譴責美國單方面暫停或終止三項引渡與免稅的雙邊協議，並稱這些協定並非美方給予香港的優惠待遇，美國單方面的決定反映了其不尊重雙邊主義和多邊主義的態度，應受到國際社會的譴責。

美國國務院昨日宣布暫停或終止特區政府與美國政府簽署的三條雙邊協議，包括移交逃犯協定、移交被判刑人的協定和對得自船舶的國際營運入息給予課稅寬免的協定。

對此，港府發言人20日說，「美國的行動被公認為是以香港為棋子，在中美關係中製造事端，特區政府對此表示強烈不滿及反對。」

早前，美國還宣布對包括香港特區行政長官林鄭月娥在內的11名中港官員實施制裁，並不允許香港產品的來源地標示為「香港」。

港府表示，將在世界貿易組織（WTO）就美方違反世貿規則的做法採取行，並促請美國政府立即停止干預香港特區內部事務。

文匯報報導，至於終止對得自船舶的國際營運入息給予課稅寬免的協定，港府發言人指出，美國公司將須同時向美國和港府繳稅，而香港公司因受惠於稅務條例第23B條相關船運收入在港免稅的安排，則僅須向美國政府繳稅。撤銷協議將令美國公司須雙重徵稅，窒礙兩地航運業發展，做法害人害己。

同時，美方早前就香港貨品產地來源標記的新規定，無視香港作為世貿單獨成員的地位，違反世貿規則。港府會根據世貿解決爭端機制向美國採取行動，捍衛香港單獨成員身分，維護香港利益。