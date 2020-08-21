黎智英認了粗言恐嚇 記者坦承多年來天天盯梢尾隨

壹傳媒創辦人黎智英三年前涉嫌言語恐嚇一名記者，案件原訂19日開審，但受颱風影響順延至20日上午在西九龍裁判法院開審。

香港商業電台報導，這起刑事恐嚇官司上午在西九龍裁判法院開審，黎智英一人應訊，期間多個團體在法院外聚集，有人高叫「打倒黎智英」口號。

據了解，這起事件起因於黎智英2017年6月4日在維多利亞公園內參加「六四燭光」晚會時，香港某報社記者看見黎智英與數人坐在地上，於是將鏡頭對準黎智英。不久後，黎智英就上前指罵該名記者。之後有人報警求助，警方以涉嫌刑事恐嚇偵辦。

黎智英被捕後曾承認，認出這名記者是跟蹤他多年的記者，並坦承曾向其訴諸粗言穢語，而當時對方沒有對他做出任何挑釁行為。

香港01報導，黎由資深大律師Peter Duncan及大律師許卓倫代表。X在辯方盤問下，透露現時在東方日報任職採訪主任，他於2013年前加入「專案組」，兩年後成為小組主管。小組會定期在黎的家門守候，尾隨對方活動，例如黎外出用膳時會在餐廳外等候，也試過跟著黎前往機場。至於有無跟過黎的子女上學，X稱如誤以為黎在車上便會跟隨，但他本人未試過。

據報導，該名記者接受辯方盤問下，承認他所隸屬的「專案組」，若無其他重要工作，每日都會監察黎智英，包括尾隨他外出用膳及前往機場，並解釋這叫做「擺位」。