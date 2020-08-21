美國前駐陸大使：孤立中國是不可行的政策

美國前駐陸大使包可士（Max Baucus）近日表示，目前美國一些人希望打造國際聯盟來孤立中國，這不是一種切實可行的政策。當前美中關係面臨困難，但是雙方仍應維持對話溝通管道，努力找到彼此能夠合作的領域，並在分歧出現時保持相互尊重。

包可士在歐巴馬任內出任美國駐北京大使。據人民日報報導，包可士近日受訪時說，美國國務卿龐培歐之前在尼克森總統圖書館的演講，提出美國應「停止與中國的合作」，他認為，這是一種錯誤的思路，且只會帶來更多對立，製造更多問題。

對於對華接觸失敗論，包可士認為，一些美國人假定中美接觸會讓中國變得更像美國，這本身就是一種錯誤假定。「中國不會變得像美國。中國就是中國，中國有自己的國家利益。」

包可士表示，中美是世界上兩大經濟體，雙方制度不同，只能嘗試與對方合作。

包可士認為，雙方應將更多時間花在尋找能達成共識的地方，比如說應對氣候變化、類似新冠肺炎疫情這樣的公共衛生問題，以及朝鮮半島核問題、伊朗核問題等地區問題。

他強調，「在我們難以達成一致的領域，我們也必須相互尊重，因為每個國家都需要維護自己的利益。」

對於中美經濟脫鉤的觀點，包可士指出，推動脫鉤者顯然忘記，中美經濟是緊密相連、相互依賴的，難以割裂。