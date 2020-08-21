大陸與印尼建立人員「快捷通道」 可縮短入境隔離時間

根據大陸外交部網站消息，大陸國務委員兼外長王毅20在海南保亭與印尼外長蕾特諾舉行會談。兩人共同宣布，雙方正式建立人員往來「快捷通道」，在確保防疫的前提下便利人員往來，維護產業鏈供應鏈暢通，助力彼此經濟復甦。

大陸第一個建立人員往來「快捷通道」的國家是韓國。大陸外交部4月30日宣布中韓建立「快捷通道」時曾說明，「快捷通道」是在做好疫情防控的前提下，為中韓重要復工復產急需人員往來提供便利，維護發展兩國經貿合作，保持兩國產業鏈、供應鏈穩定暢通。

需入境中國大陸的韓國企業人員可提出申請，經審批同意後，只要健康監測、檢疫檢測合格，即可縮短入境中國大陸後的隔離時間。中方適用「快捷通道」的赴韓人員須向韓國駐華使領館申辦簽證的同時申請免除隔離，如符合韓方審批條件且出境前、入境後檢疫檢測合格，可免除隔離。

為加快經濟復甦，大陸之後即積極推動與各國建立雙邊互惠的人員往來「快捷通道」，除韓國、印尼外，目前已與中國大陸建立雙邊「快捷通道」的國家還包括：新加坡、柬埔寨、緬甸等國。

大陸國務院本月中公布的「關於進一步做好穩外貿穩外資工作的意見」也提出，「在嚴格做好防疫要求前提下，繼續與有關國家商談建立『快捷通道』，對符合條件的來華復工復產外國人全面實施『快捷通道』。

王毅在與印尼外長會談時還表示，中國同東協已互為最大貿易夥伴，疫情期間貿易和投資雙雙逆勢增長，展現了雙方合作的巨大優勢和廣闊空間。雙方要確保在今年內簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），在後疫情時代搶占發展先機，同時要防止「域外勢力」破壞東亞合作氛圍和合作進程。