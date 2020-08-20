習近平：發揚連續奮戰作風 切實完成防汛救災後續任務

正在安徽視察調研防汛救災工作的中共中央總書記、中央軍委主席習近平，20日上午聽取軍隊參與防汛救災情況彙報，他強調，要發揚連續奮戰作風，有力組織搶險救災，支援地方災後恢復重建，切實完成防汛救災後續任務。

據新華網，8月20日上午，正在安徽視察調研防汛救災工作的習近平聽取軍隊參與防汛救災情況彙報，中共中央軍委聯合參謀部、東部戰區、安徽省軍區、武警安徽省總隊分別彙報了軍隊參與防汛救災有關情况。

據統計，今年入汛以來，截至8月19日，解放軍和武警部隊共出動兵力120多萬人次，組織民兵30多萬人次，參加17個省份的防汛救災行動，共轉移民衆17萬餘人、封堵决口和管湧3900多處、加固堤壩900多公里、搶通道路350多公里。

習近平指出，今年入汛以來，大陸多地出現嚴重洪澇災害。在黨中央堅強領導下，各有關方面團結奮戰，災區人民眾志成城，共軍部隊勇挑重擔，經過頑強努力，取得防汛救災鬥爭階段性重大勝利。人民軍隊聽黨指揮、聞令而動、向險而行，關鍵時刻發揮突擊隊作用。

習近平強調，這次防汛救災對共軍領導指揮體制、部隊戰備狀態和遂行任務能力、官兵戰鬥精神、軍政軍民關係等都是實際檢驗，要搞好總結，做到打一仗進一步。防汛救災中湧現出許多感人事蹟，要用好這些鮮活教材，凝聚強軍興軍强大正能量。

中共中央軍委副主席張又俠等參加活動。