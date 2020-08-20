阿里上季淨利年增28% 高於市場預期

阿里巴巴集團20日在美股盤前，公布截至今年6月底的2021財年第1季財報，零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動，淨利為人民幣394.7億元（約新台幣1,709億元），年增28%，高於市場預期。

阿里營收則為人民幣1,537.51億，年增34%。

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，疫情加速了消費者生活方式和企業營運模式的數位化過程，阿里很好地把握了由此帶來的增長機遇，運用阿里巴巴整個數位基礎設施的能力，來支持各行各業的復甦，同時透過滿足疫情後消費者不斷變化的偏好，成功擴大並豐富了我們的消費者基礎。

中美關係惡化，美國近期屢對大陸科技企業出手，阿里巴巴一度傳出成為華府新目標，張勇表示，中美日益緊張關係帶來新的不確定性，但阿里巴巴同時符合中美利益，包括協助美國品牌、零售商、農人將產品，在大陸和其他市場出售。