快訊

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里上季淨利年增28% 高於市場預期

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/網易財經
圖/網易財經

阿里巴巴集團20日在美股盤前，公布截至今年6月底的2021財年第1季財報，零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動，淨利為人民幣394.7億元（約新台幣1,709億元），年增28%，高於市場預期。

阿里營收則為人民幣1,537.51億，年增34%。

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，疫情加速了消費者生活方式和企業營運模式的數位化過程，阿里很好地把握了由此帶來的增長機遇，運用阿里巴巴整個數位基礎設施的能力，來支持各行各業的復甦，同時透過滿足疫情後消費者不斷變化的偏好，成功擴大並豐富了我們的消費者基礎。

中美關係惡化，美國近期屢對大陸科技企業出手，阿里巴巴一度傳出成為華府新目標，張勇表示，中美日益緊張關係帶來新的不確定性，但阿里巴巴同時符合中美利益，包括協助美國品牌、零售商、農人將產品，在大陸和其他市場出售。

疫情 人民幣 張勇

延伸閱讀

夏日阿里港同樂會 邀請大小朋友嗨翻一夏！

福布斯中國最佳CEO榜 阿里張勇、騰訊馬化騰、中國平安馬明哲居前3

台中燒鵝老闆中威力彩頭獎？ 臉書「不能再說太多了」

馬雲遭印度法院傳喚 阿里公關妙回：去酒吧尋人

相關新聞

大使訪吉里巴斯踩「人肉地毯」惹議 陸稱披露者拿台灣的錢

據澳洲《ABC》報導，近日流出一張大陸駐太平洋島國吉里巴斯大使唐松根，今年3月初造訪該國某島嶼時，踩在30多名孩童趴成的...

反制美國！陸外交部：暫停履行港美司法互助協定

美國國務院19日表示，已暫停或終止與香港的三項雙邊協議，其中包含移交逃犯及移交判刑人協議。對此，大陸外交部發言人趙立堅2...

美國暫停三項雙邊協議 香港強烈譴責

香港特區政府20日發表聲明，強烈譴責美國單方面暫停或終止三項引渡與免稅的雙邊協議，並稱這些協定並非美方給予香港的優惠待遇...

40年最大洪峰淹重慶…網紅景區滅頂「坐輕軌像坐船」

「長江2020年第5號洪水」、「嘉陵江2020年第2號洪水」19日通過重慶主城中心城區，這是40年來最大的一次洪峰，洪崖洞、朝天門、磁器口等多處景點慘遭洪水淹沒；民眾乘坐高架輕軌出行，向下俯瞰發現路樹都被淹得只剩頂了，驚呼「像在坐船」。

阿里上季淨利年增28% 高於市場預期

阿里巴巴集團20日在美股盤前，公布截至今年6月底的2021財年第1季財報，零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動...

長江重慶段迎洪峰 寸灘水文站20日水位創百年以來最高

「長江今年第5號洪水」、「嘉陵江今年第2號洪水」在重慶匯集，使得重慶洪水量持續升高。長江重慶段寸灘水文站20日水位達到1...

影／山城重慶變水鄉 李克強腳踩爛泥探望水患災民

受長江上游洪水來襲影響，山城重慶多地近日慘遭大水吞噬。據中國政府網發布的消息，大陸國務院總理李克強20日上午11時許搭機...

兩年前曾入「再教育營」 維族文學之父拉合曼傳離世

現年79歲高齡的新疆大學文學教授阿布都克里木·拉合曼（Abdukerim Rahman）在兩年前曾被拘捕，海外維族人流傳他在本月初已經離世。但當局對新疆信息封鎖幾乎達到了滴水不漏的程度，世界維吾爾大會組織在內的維族社群均未能確認上述消息。

中共中央黨校要求教職員工 不準醜化黨和國家形象

中共中央黨校退休教授蔡霞因批評中共為「政治僵屍」等言論遭開除黨籍，事件迄今餘波蕩漾。中共中央黨校為此要求全校教職員工，嚴...

香港「政治審查」高中課本？教協槓上教育局

香港教育專業人員協會（教協）周三（8月19日）指香港高中通識教科書專業咨詢服務「不專業」，並屬「政治審查」。

黎智英三年前辱罵記者 20日上午開庭審理

壹傳媒創辦人黎智英三年前涉嫌言語恐嚇一名記者，案件原訂19日開審，但受颱風影響順延至20日上午在西九龍裁判法院開審。據星...

崔天凱警告美國：即便冷戰期間也發生過兩場熱戰

大陸駐美大使崔天凱日前在布魯金斯學會發表演說時警告，即便冷戰期間也發生過韓戰和越戰兩場熱戰，使美國及相關國家付出慘痛代價...

熱門新聞

迎建庫以來最大洪水 三峽水庫首次開啟10孔泄洪

30秒就被KO！太極掌門人復出 遭少林武僧「啪啪」打臉

崔天凱警告美國：即便冷戰期間也發生過兩場熱戰

洪峰淹沒重慶 習近平首度勘災

陸考生偽造清華大學錄取通知書 因為「錯字」被拆穿

共軍：美向「台獨」勢力發出錯誤信號極其危險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。