大使訪吉里巴斯踩「人肉地毯」惹議 陸稱披露者拿台灣的錢

據澳洲《ABC》報導，近日流出一張大陸駐太平洋島國吉里巴斯大使唐松根，今年3月初造訪該國某島嶼時，踩在30多名孩童趴成的「人肉地毯」的相片，引發國際社會關注。大陸外交部發言人趙立堅回應稱，這是當地習俗，唐松根只是「客隨主便」。

趙立堅20日在例行記者會回應此事時還表示，透露這張圖片的澳洲人「柏樂志」，一貫出於政治目的反華。趙立堅還說，「柏樂志，蓄意挑撥中吉關係，是從台灣拿了錢，居心叵測。」他強調，任何惡意抹黑中國對島國政策、妄圖離間破壞中國同島國關係的圖謀都絕不會得逞。

針對此事，趙立堅說，「我覺得，大家最應該關注的是，吉里巴斯人民如何評論這件事。」他表示，唐松根當時是應吉里巴斯馬拉凱島市政府和議員邀請前往訪問。

「在當地政府和民眾盛情要求下，出於對吉里巴斯文化和習俗的尊重，唐大使最終同意接受並在抵達時出席了富有當地民俗特色的歡迎儀式。」

趙立堅強調，各國都有自己的傳統習俗。馬拉凱島議員、吉里巴斯農業部長等政要說：「你所提到的那張照片上的歡迎場景，是該島最隆重的傳統歡迎儀式，用最謙遜的姿態歡迎貴賓到訪，是馬拉凱島祖先留下來的待客之道。採用這種儀式歡迎唐大使，是島上老人協會、市政廳以及教會共同作出的決定。」

趙立堅並指出，1998年時任澳洲駐吉里巴斯高專到訪馬拉凱島時，當地民眾也用同樣的儀式歡迎他。「一些澳大利亞人明知吉里巴斯各島都有獨特的風俗，卻故意誣蔑抹黑中國，吉方對此感到十分憤怒。」

趙立堅稱，中方一貫堅持大小國家一律平等，在同太平洋島國交往中，充分尊重當地文化和習俗，講求「客隨主便」。

他還說，「相信大家注意到，吉里巴斯和不少太平洋島國民眾紛紛在社交媒體發聲，感謝中國大使尊重當地傳統習俗，譴責個別人蓄意曲解當地文化、挑撥中吉友好關係的做法。」