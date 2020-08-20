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兩年前曾入「再教育營」 維族文學之父拉合曼傳離世

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電

現年79歲高齡的新疆大學文學教授阿布都克里木·拉合曼（Abdukerim Rahman）在兩年前曾被拘捕，海外維族人流傳他在本月初已經離世。但當局對新疆信息封鎖幾乎達到了滴水不漏的程度，世界維吾爾大會組織在內的維族社群均未能確認上述消息。

法廣網報導，拉合曼教授曾經於2018年1月被拘捕，在再教育營被關押一年多之後獲釋，在所有受到當局迫害的維族學者與文化人之間，他的被捕曾經引發許多觀察人士的費解，這位被認為是新疆維吾爾文學之父的文學教授幾十年來一直是中國共產黨黨員，但是，他卻被當局譴責為是兩面派，評論認為此舉彰顯當局指控罪名以及懲罰標準的隨意性。

世界維吾爾大會組織發言人迪里夏題表示，自從2016年陳全國調任新疆自治區黨委書記之後，當局加強了對維吾爾文化界的打壓，超過230名維吾爾族學者失蹤或受到其他懲罰，他們中除了 拉合曼之外，還包括前新疆大學校長特意普以及新疆大學與新疆師範大學的多位教授、哲學家和詩人。評論認為，推廣維吾爾文化也成為當局治罪的依據。

「中國中亞藝術生活」網站在拉合曼被捕後發表文章介紹了他的生平，文章強調了他在維吾爾文化和文學方面的豐富知識。強調他是維族風俗文化的百科全書， 拉合曼因學識淵博，謙卑風趣而受到學生們的普遍愛戴。

新疆 維吾爾 詩人

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