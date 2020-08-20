美國暫停三項雙邊協議 香港強烈譴責

香港特區政府20日發表聲明，強烈譴責美國單方面暫停或終止三項引渡與免稅的雙邊協議，並稱這些協定並非美方給予香港的優惠待遇，美國單方面的決定反映了其不尊重雙邊主義和多邊主義的態度，應受到國際社會的譴責。

美國國務院昨日宣布暫停或終止特區政府與美國政府簽署的三條雙邊協議，包括移交逃犯協定、移交被判刑人的協定和對得自船舶的國際營運入息給予課稅寬免的協定。

對此，香港特區政府發言人20日說，「美國的行動被公認為是以香港為棋子，在中美關係中製造事端，特區政府對此表示強烈不滿及反對。」

早前，美國還宣布對包括香港特區行政長官林鄭月娥在內的11名中港官員實施制裁，並不允許香港產品的來源地標示為「香港」。

港府表示，將在世界貿易組織（WTO）就美方違反世貿規則的做法採取行，並促請美國政府立即停止干預香港特區內部事務。