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中共中央黨校要求教職員工 不準醜化黨和國家形象

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中共中央黨校退休教授蔡霞日前遭開除黨籍事件引發關注。（取自胡錫進微信公號）
中共中央黨校退休教授蔡霞日前遭開除黨籍事件引發關注。（取自胡錫進微信公號）

中共中央黨校退休教授蔡霞因批評中共為「政治僵屍」等言論遭開除黨籍，事件迄今餘波蕩漾。中共中央黨校為此要求全校教職員工，嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，「決不允許編造、傳播政治謠言及醜化黨和國家形象的言論」。

中共中央黨校17日公告稱，蔡霞因發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，「性質極其惡劣、情節極其嚴重」，決定開除其中國共產黨黨籍，取消其享受的相關退休待遇。

事件引起國際媒體廣泛關注。BBC中文網指出，相比其它異議人士，蔡霞風波似乎引起更大轟動，原因可能包括：她是所謂正統「紅二代」，且中央黨校是中共幹部的搖籃。斥責中共的言論來自核心圈內，或許對中共高層殺傷力更大。

此外，蔡霞所受處分也很特別：取消退休待遇。報導稱，被「斷絶養老」這樣的處分在中國大陸並不多見。

蔡霞接受美國之音訪問時說，對於中國共產黨把敢於說話的人開除出去，很多人並不意外。但把政治觀點不同和一個人的養老權利掛鉤，把養老的待遇拿掉，等於剝奪你生存的權利，這一點震動了整個中國社會。

據報導，蔡霞早前曾公開稱中共是「政治僵屍」，她還不點名地批評中共中央總書記習近平是「黑幫老大」，並說中共強推港版國安法是「強暴香港人民」。

環球時報總編輯胡錫進指出，蔡霞的所作所為無疑向美國的反華反共勢力提供了幫助。他還說，「中美戰略博弈已是涉及中華民族根本利益的大是大非，蔡與美國的反華反共勢力為伍，什麽都為她做不了辯護」。

蔡霞原為中共中央黨校黨建教研部教授，2012年退休，去年已移居美國。在美國之音18日登出的專訪中，蔡霞表示，從2019年起，中共整個黨的核心工作就圍繞四個字—政治安全，也就是政權安全。「說白了，就是習近平個人權力地位的安全」。

蔡霞說，「他其實不安全感是最強的，因此他要用全部的資源來保證他自己的位子坐穩了，然後他要用全部的力量來打壓任何一點點聲音。其實現在我覺得他們已經成了一個驚弓之鳥了。」

中共中央黨校除發布對蔡霞的懲處消息，17日還召開各直屬單位主要負責人、黨組織負責人會議，「部署開展警示教育工作」。

公告稱，這場會議由分管日常工作的副校長何毅亭主持。何毅亭指出，要堅持「黨校姓黨」，堅持一切教學活動、一切科研活動、一切辦學活動都堅持黨性原則、遵循黨的政治路線。

何毅亭並提出四個「決不允許」：決不允許散布違背黨的理論和路線方針政策的意見；決不允許公開發表同中央決定相違背的言論；決不允許編造、傳播政治謠言及醜化黨和國家形象的言論；決不允許參與各種非法組織和非法活動。

他還要求黨校所有教職工，必須嚴格履行因私出國（境）報批手續，如實報告個人有關事項。同時要進一步做實做細離退休教職工思想政治工作，對重點人員更要有針對性地開展工作，對違規違紀行為零容忍。

中共 港版國安法

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