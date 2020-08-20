40年最大洪峰淹重慶…網紅景區滅頂「坐輕軌像坐船」

「長江2020年第5號洪水」、「嘉陵江2020年第2號洪水」19日通過重慶主城中心城區，這是40年來最大的一次洪峰，洪崖洞、朝天門、磁器口等多處景點慘遭洪水淹沒；民眾乘坐高架輕軌出行，向下俯瞰發現路樹都被淹得只剩頂了，驚呼「像在坐船」。

楚天都市報報導，長江委水文上游局此前測報，此輪洪水將導致長江、嘉陵江重慶段水位大幅超保，重慶主城區將面臨1981年以來最高位長江洪水。本輪洪峰的峰值在19日晚至20日凌晨間到達。18日下午，重慶啟動了史上首次防汛一級應急響應。

重慶市區一些低窪地段積水嚴重，著名的洪崖洞、磁器口等網紅景點都遭水淹。

據報導，當地居民指出，在朝天門碼頭，躉船幾乎與路面齊平，洪水沒過了濱江步道和城門洞區域。

19日下午，重慶市民邱女士乘重慶輕軌3號線，從華新街站一出來，嘉陵江洪水洶湧的江面一下映入眼簾。車廂內的乘客全發出「哇」的驚嘆聲。

「樹都淹得只剩頂了」、「橋洞都快淹完了」、「水好大，好嚇人！」……輕軌在每站停留時，很多市民憑欄駐足拍照，並發出驚呼聲。

另外，輕軌2號線高架橋沿江，往日列車離地面有10米多高。因為洪水過境，邱女士感覺列車離水面只有5米高了。乘2號線沿江行駛，感覺就像在坐船一樣。

有市民從高處拍下2號線的俯瞰圖，彷彿一輛水上列車。

另外，在臨靠嘉陵江的磁器口古鎮，一商家老闆劉女士說：「在這裡開了6年店，第一次看到這樣大的洪水。」

劉女士說，早在18日下午2點，磁器口古鎮就停電了，管委會通知商戶，將有洪峰來臨，要將店內物品搬到二樓或者轉移，並暫停接待遊客。

19日中午，嘉陵江水猛漲，磁器口古鎮靠近江邊的商舖第一層全被洪水淹沒。

而洪崖洞景區臨靠嘉陵江，離長江與嘉陵江交會的朝天門也不遠，是重慶著名的網紅打卡地。19日，因洪峰過境，該景區地下車庫全被水淹，一樓的售貨亭也被淹得只見頂。

景區工作人員高先生表示，在洪峰未來臨時，他們已疏散了負一、負二層地下車庫車輛。18日和19日，一至三層的商戶已全部撤離。作為重慶本地人，高先生說他也是第一次見到洪崖洞碰上這麼大的洪水。

自今年6月以來，長江、淮河、黃河都出現大洪水，逾6000萬人次受災。