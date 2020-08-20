香港「政治審查」高中課本？教協槓上教育局

香港教育專業人員協會（教協）周三（8月19日）指香港高中通識教科書專業咨詢服務「不專業」，並屬「政治審查」。香港教育局隨後也發表聲明表示「有關言論並不屬實，令人極度遺憾」。

教協表示。其發現不少修訂內容超越了教育局所指的「按高中通識教育科的課程宗旨和目標」提供意見的範疇，「已有政治審查之嫌」，也說修訂的結果在８月下旬接近開學才發放給師生，「不利教學」。

不過香港教育局發言人表示：「各項回饋意見及理據均經過團隊人員和出版社討論交流，而具體的課文內容、文句、圖片和漫畫的處理，以至版面編排等方面的修訂，全由出版社自行作出修訂。」認為教協的指控是「無中生有，搬弄是非，刻意抹黑」。

教協：修訂內容扭曲社會實況

香港教育局提到這個「一次性的專業咨詢服務」是由「反送中」事件引發，導致「偏頗教材屢現，包括高中通識教育科的學習材料」，在收到許多投訴下，教育局決定透過專業咨詢服務提供意見。「咨詢成員包括專科督學、大學學者和教育專業人士。」

不過教協認為審查內容大多「針對資料及內容的政治取向，而淡化甚至扭曲了社會實況」。教協舉了幾個例子。像是部分教科書因「按教學需要」刪除引述終審法院就公民抗命的意圖及雨傘運動，還有教科書只保留香港新聞自由指數排名的數據，卻把近年排名下跌的原因刪去，以及刪去中國器官買賣問題等等，表示這些對教學需要「有損無益」。

教育局沒有針對這些個案說明，只說要「撥亂反正，讓通識教育科回歸教育專業」，這也讓教協擔心自願參與的咨詢服務」變成「比正式課本送審更嚴苛的政治審查」。

一邊是香港教育局說要「幫助學生建構知識及正面的價值觀」，一邊是教協指控「超出教學專業的政治審查與剪裁」。香港的政治爭議延燒到高中通識教材，讓香港社會分裂持續加深。

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