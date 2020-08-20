崔天凱警告美國：即便冷戰期間也發生過兩場熱戰

大陸駐美大使崔天凱日前在布魯金斯學會發表演說時警告，即便冷戰期間也發生過韓戰和越戰兩場熱戰，使美國及相關國家付出慘痛代價。中美是要合作推動「後疫情世界」建設，或陷入「修昔底德陷阱」，美國必須作出根本性的選擇。

大陸駐美國大使館網站20日公布崔天凱本月13日在布魯金斯學會透過視訊發表的演講全文。崔天凱說，當前，中美關係正在朝錯誤方向發展，令人警惕的是，有人蓄意將雙方推向對抗和衝突。

他指出，美國一些人如此沈迷於「冷戰」一詞，或許是認為他們曾贏得冷戰，但不應忘記世界為40多年冷戰付出的代價。如果中美關係的負面趨勢繼續發展，中國可能面臨更多困難和挑戰，但「新冷戰」的發起者也必須仔細掂量自己將付出的代價，以及給世界帶來的災禍。

崔天凱說，「『鐘為誰鳴』，將來會有算帳的一天。」

崔天凱稱，他希望任何人都不要否定歷史，導致中美兩國關係沿著危險的道路滑下去。他強調中國融入國際體系不可避免為之帶來一些變化，國際體系也要相應作出調整，但中國無意對現有國際體系進行「革命」或自己創建全新體系，而是希望在融入、適應的同時，積極推動根據形勢變化進行相應改革。

他提出，「後疫情世界」建設為中美合作提供了難得良機。新形勢下，國際社會應加強宏觀經濟政策協調，並對全球治理體系進行改革，特別是在公共衛生等社會領域。

崔天凱說，面對重要任務和嚴峻挑戰，中美應作出正確選擇，在相互理解和尊重基礎上，不僅為構建「後疫情世界」新的全球治理體系和國際秩序發揮積極作用，而且發展更穩定、更具前瞻性和更強有力的中美關係。

崔天凱強調，針對中美關係，近期，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪曾發表長文，外長王毅也多次發表講話，中方已就此發出一系列清晰信號，重申中方堅定致力於推動中美關係健康發展。他說，「我們期待得到美方積極回應」。

他還澄清，北京並沒有在等待今年11月美國大選結果，中方願隨時隨地與美國現任政府合作，尋求解決問題的辦法。他最後表示，中美兩國社會各界應高度警惕任何試圖將中美關係推向對抗衝突的險惡圖謀，堅決防止「麥卡錫主義」回潮，積極擴大交往合作，推動中美關係儘快回歸正軌。