英國駐北京大使：港獨不是選項，願與北京深化合作

即將離任的英國駐北京大使吳百納稱，英方認為「港獨」不是解决香港問題的選項，並譴責在香港一切形式的暴力。她同時表示，英國也希望看到香港的繁榮與穩定。但她拒絕正面回答英方將如何處理羅冠聰等人欲在英國成立的「流亡議會」。

據中共黨媒環球網報導，最近，中英關係因香港、華為等問題而日趨緊張。英國宣布調整英國國民（海外）護照（BNO）政策，為持有BNO護照的港人提供入籍通道，並暫停與香港的引渡協定。

對此，吳百納解釋，英國的確擔憂國安法是否會動搖香港的高度自治與權利自由，不過，中英雙方在對待這些分歧上的溝通通路一直暢通，相信問題最終可通過對話得以解决。

儘管在具體問題上缺乏正面回應，但吳百納在香港、經貿等多個問題上，整體「調門」比此前英國多名議員和政界人士的對華態度有所「軟化」。在當天舉行的新聞發布會上，她多次表達英國仍願與北京保持並深化合作的願望，認為在非洲、第四次工業革命、氣候變化等諸多議題上，中國大陸仍將是英國的密切夥伴。

近日，大陸駐英國大使劉曉明曾表示，如果英國允許流亡的羅冠聰、鄭文傑等人建立所謂「流亡議會」，將給中英關係製造新的嚴重障礙。他同時表示，這類組織是以破壞「一國兩制」、分裂中國和推動「香港獨立」為目的的反華組織。