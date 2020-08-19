香港禁印度航空客機抵港 為期兩周

香港衛生署19日表示，由於香港近期多起境外移入性新冠肺炎確診病例為印度抵港人士，18日至31日期間，禁止印度航空營運的客機著陸香港。

據新華社報導，香港衛生署發言人19日表示，14日，一家由印度航空營運的航班從印度抵達香港，該航班共有11名乘客確診感染新冠肺炎，因此香港衛生署依照法規，禁止印度航空營運的客機在18日至31日期間著陸香港。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港衛生署對於從抵港人士中檢測出確診患者並不意外，但近期搭乘印度航空來香港的乘客中，確診人數比例非常高，因此決定暫停印度航空客機抵港。

根據香港政府規定，7月25日開始，印度等高風險地區的抵港人士登機前須出示新冠病毒檢測陰性證明，此外，載有高風險地區抵港人士的飛機營運方在飛機抵達香港之前，須向香港衛生署提交文件，以確認每名相關到港者在辦理登機手續前，已出示相關證明文件。