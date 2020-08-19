解放軍駐福建導彈連 首次公開已列裝新型單兵防空導彈

上海《東方網》報導，根據解放軍東部戰區官方微信公號發布的一則訊息顯示，解放軍駐福建某防空旅導彈連已經列裝一款大陸自行研發的新型單兵防空導彈。從外形推測，極可能是「飛弩-16」，這也是解放軍首次公開現役部隊已裝備該新型單兵肩扛防空導彈。

報導稱，由上海航天技術研究院研製造的「飛弩-16」肩扛單兵地空導彈系統，上海航天技術研究院官網對其描述為：一型適應未來戰場環境的新一代單兵便攜式防空導彈武器。採用紅外/紫外雙色準成像導引頭、雷射近炸引信、高能發動機等先進技術，具有抗干擾能力強、作戰空域大、操作簡便等優勢。

上海航天技術研究院研製的「紅纓-6」和「紅旗-16」兩款導彈是解放軍防空體系的關鍵角色。在「紅纓-6」和「紅旗-16」兩款導彈基礎上，所研製面向國際軍火市場的飛弩-6/飛弩-16和獵鷹-80防空導彈，已成功出口到多個國家。

報導稱，飛弩-6在中東戰場曾「大殺四方」，取得令人矚目的彪炳戰績，不僅先後擊落了米-8和米-17直升機，還曾擊毀有「飛行坦克」之稱的米-35重型武裝直升機。

東方網表示，飛弩-6不僅是名副其實「直升機剋星」，還可有效威脅低空飛行的戰機。2013年8月，敘利亞一架米格-21就遭飛弩-6擊落，開創了擊落固定翼戰機的先河。

飛弩-6採用紅外制導模式，具備全向攻擊和「發射後不理」能力。在其基礎上，採用更先進制導方式和飛控模式的飛弩-16應運而出。公開資料顯示，飛弩-16射程達6公里，最低作戰高度為10公尺。

最重要的是，飛弩-16從飛弩-6的單一紅外制導升級為「紅外/紫外雙色玫瑰掃描準成像導引頭」，進一步提升了該導彈的抗干擾性和戰場適用性。