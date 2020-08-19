美軍驅逐艦穿越台灣海峽 解放軍：海空全程跟蹤監視

美軍一艘伯克級驅逐艦USS Mustin馬斯廷號驅逐艦（DDG 89）昨日下午進入台灣海峽馬祖東引海域，且沿接近大陸海岸線的海峽中線以西航行，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉19日下午表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。

根據解放軍東部戰區微信公眾號發布的新聞稿，張春暉表示，近來，美在涉台問題上消極動作不斷，向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。

張春暉說，「我們正告有關方面，任何破壞一個中國原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益，損害兩岸同胞共同福祉，給本地區和平穩定帶來現實威脅，是極其危險的。」

他強調，戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

央視新聞19日則報導，近日，解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊組織杭州艦、泰州艦、徐州艦在東海某海域展開以技術基礎訓練為重點的多個實戰化課目訓練。