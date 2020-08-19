楊潔篪周五訪韓 將討論習近平出訪事宜

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪計畫本周訪問韓國，他將是新冠肺炎疫情爆發後，訪韓的首位大陸高層官員，此行有可能討論大陸國家主席習近平訪韓事宜。

路透報導，韓國官員表示，楊潔篪將於周五和周六訪問韓國釜山。這將是自中國大陸出現新冠病毒以來，大陸高層官員首次訪問韓國。他將與韓國新任國家安保室室長徐薰舉行會談。

當前新冠疫情削弱雙邊交流，並導致北韓去核化談判陷入停滯。

青瓦台發言人康瑉碩在簡報會上表示，徐薰將於周六與楊潔篪會面，討論北韓、新冠疫情合作以及大陸國家主席習近平可能訪問韓國等事宜。

中韓兩國原定上半年促成習近平訪韓，但因為疫情推遲。青瓦台官員透露，兩國一直商議，盡快爭取在疫情轉趨穩定及條件成熟的適當時機，促成大陸領導人訪韓，會談也將討論韓中日領導人會議和疫情緩解後的雙邊高層交流。