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央視公布解放軍東海軍演畫面 展示反台獨決心

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
央視19日公布，解放軍近日在東海軍演畫面。（截圖自央視新聞）
央視19日公布，解放軍近日在東海軍演畫面。（截圖自央視新聞）

大陸公布解放軍東海演習畫面。央視新聞19日報導，近日，解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊組織杭州艦、泰州艦、徐州艦在東海某海域展開以技術基礎訓練為重點的多個實戰化課目訓練。

除前述內容，這則約33秒的報導並未透露演習更多訊息。不過，這是中共解放軍東部戰區13日宣布在台灣海峽及南北兩端，連續組織多軍種多方向成體系實戰化演練後，大陸首度披露的演習相關內容。

央視18日深夜發表海峽時評稱，解放軍「多軍種多方向成體系出動兵力」發起針對台獨的演練，範圍覆蓋台灣海峽及南北兩端，「三面合圍呈關門打狗之勢，展示出解放軍在台海地區具備全地域持續性武力鎖島的實戰能力」。

央視並稱，「今天是台灣海峽加南北兩端的演習，明天開展環島大演習甚至是台灣島上空的演習也不是沒有可能。解放軍的實力、信心與決心決定了『武統』一旦觸發，『首戰即終戰』」。

新華社19日也報導大陸學者指出，「此次演練具有維護和平、管控危機的重要性和特殊性，充分彰顯大陸方面反對『台獨』分裂和外部勢力干涉的堅強決心、堅定意志和足夠能力」。

解放軍 演習 台灣海峽

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