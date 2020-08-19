黎智英兩子入稟高院 促警方歸還文件

繼壹傳媒創辦人黎智英等人早前入稟高等法院阻止警方查閱有關材料，黎智英兩名兒子前日也入稟高院，要求法庭裁定警方搜走的材料是否享有「法律專業保密權」，並要求警方歸還有關材料。

明報報導，原告為黎見恩和黎耀恩，被告為警務處長。入稟狀要求法庭裁斷，警方在10日檢取的材料，是否享有「法律專業保密權」，或是否屬警方手令涵蓋範圍。入稟狀又要求警方歸還超越手令權限，或沒其他合法權限保留的材料。

據報導，警方上周以涉嫌違反港區國安法和串謀欺詐等罪名，拘捕黎智英、黎見恩、黎耀恩，及壹傳媒所有執行董事等，並大舉搜查壹傳媒大樓，以及黎智英次子開設的「四季常餐」餐廳，並帶走文件、電腦等。

報導稱，黎見恩和黎耀恩早前分別被警方以涉嫌串謀欺詐和勾結境外勢力被捕，兩人其後獲准保釋候查。