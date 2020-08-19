解放軍東區軍演 涉台專家：對台獨分裂勢力的明確警告

大陸央視18日播出的海峽時評中聲稱，解放軍環台大演習甚至在台灣上空演習不是不可能。新華社今（19）日也援引涉台專家表示，東部戰區演練是彰顯反對台獨分裂和外部勢力干涉的堅強決心。

報導援引廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，從這次演練的關鍵字多軍種、多方向、成體系、實戰化可以看出，演練釋放的資訊清晰直接。演練主要針對的是外部勢力近來在台灣問題上採取的挑戰大陸底線、損害中國主權和領土完整的舉動，也是對民進黨當局和台獨分裂勢力挾洋自重、以疫謀獨，配合外部反華勢力表演的嚴正警告。

李鵬指出，大陸此時進行有針對性的軍事演練，是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力發出的非常明確的警告。民進黨當局應懸崖勒馬，不要誤判形勢和存在僥倖心理，要避免導致局勢朝不可收拾的方向發展。

中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁認為，民進黨當局如果一再誤判形勢，無視台灣要和平穩定、要發展繁榮的主流民意，繼續衝撞大陸的反台獨紅線，只會升高台海危機風險，加劇局勢動盪。

上海國際問題研究院副院長嚴安林表示，此次實戰化演練是針對當前台海局勢採取的必要行動，突出體現三個維護：維護國家主權和領土完整、維護台海地區和平穩定、維護兩岸民眾正常生活。他強調，演練不是針對台灣百姓，而是針對台獨分裂活動；不是要挑起戰爭，而是要震懾台獨，確保台海和平穩定。