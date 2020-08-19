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99%小明未能返台、陸配不能團聚 陳情民眾怒批「歧視」
無我國籍的陸籍子女小明們與陸生至今未全面開放返台，小明父母今日上午前往立法院陳情，表達孩子亟欲返台的訴求。陳情的民眾王克安說，政府開放6歲以下的小明人數非常少，99%的小明是6歲以上，他們已經半年沒法上到學，形容這些才是「重災區」。
藍委陳玉珍今日率團赴立院考察，上午小明父母們與團聚陸配前往立法院陳情，下午他們將前往疾管署表達訴求。前來陳情的父母在立院前喊口號，憤怒地問政府，小孩半年沒有讀書到底何時能返台？他們也是未來的台灣之子，希望孩子回來讀書。
任職國立台北藝術大學戲劇系教授洪祖玲今日也前往陳情，他的女兒因與陸籍人士結婚，現今丈夫辦團聚證都遙遙無期。他在今日表示，綠政府令人震撼，反問一個政府為何把嚮往民主自由的陸配、小明與陸生排擠在外。
他說，他對民進黨是有期望的，原本認為民進黨會按照它的理想前進，但現今卻做出歧視與倒退的作為。我們自由發言，追求理想，尊敬人權的，但所有這一切都是恥辱，「我們當初流的血、街頭的遊行，一切又一切，今天變成這個樣子」，現今感到非常憤怒。
陳玉珍今日結束考察後，向媒體轉述會議內容。第一，有向陸委會協助溝通教育部，如果有陸生還未完成繳費，要先協助保留學籍；第二是陸配及其子女居留的問題，他們因要辦理證件要連續在台住183天，如今不能返台，時效將中斷，這方面的權益不應被影響。陸委會表示，會以民法上的時效中斷來計算。
陳玉珍說，陸委會主委陳明通表示，總統有說要在暑假前讓他們返台，但確定的日期陸委會沒有鬆口，他們說沒辦法給明確時間的原因是疫情一直在變化。
陳玉珍表示，他有向陸委會表達，要讓小明與陸生在暑假前返台，要讓他們能夠上到學，「要記得不是下學期，是這個學期」。如果8月31日政府仍未給一明確時間，他將三度再戰陸委會。
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