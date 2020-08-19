拿澳洲紅酒開刀？北京駁斥「無謂聯想」

多家中外媒體在8月18日中國外交部例行記者會上問到對澳紅酒反傾銷立案調查的問題，發言人趙立堅反覆強調：「這是一起正常的反傾銷調查立案」。

面對路透社記者提到，中國駐澳大使曾說，如果雙邊關係惡化，中國消費者會重新考慮要不要喝澳大利亞葡萄酒，指涉這項調查可能與這個發言有關，趙立堅回應表示：「請你不要作無謂聯想」。

「無謂聯想」其來有自

路透社記者所提到的是中國駐澳大利亞大使成競業在4月底的發言。面對澳大利亞政府在4月呼籲國際社會，針對新冠肺炎疫情的源頭展開獨立調查，他在當時接受澳大利亞媒體訪問時表示，這項提議是「政治操弄」，是要對中國「展開政治攻擊」，並表示，中國民眾對澳大利亞的行為感到不滿和失望。

當時他說：「從長遠看，如果這種情緒繼續惡化，人們就會想，我們為何要去這樣一個對中國如此不友好的國家呢？家長也許會想為什麼一定要送孩子到這樣一個不友好、甚至懷有敵意的國家去學習呢？所以這取決於公眾的選擇。人們可能還會想，為什麼我們要喝澳大利亞葡萄酒、吃澳大利亞牛肉呢？為什麼不能換成別的呢？」

隨後，北京在5月就宣布禁止4家澳大利亞牛肉出口商向中國出口牛肉，並對澳大利亞大麥出口征收80.5%的反傾銷以及反補貼稅。澳洲當時也表示非常失望。

而這次的紅酒反傾銷調查也將嚴重打擊澳大利亞的葡萄酒業。僅在去年，該國就向中國出口了價值12.5億澳元（約合7.6億歐元）的葡萄酒，佔澳大利亞葡萄酒出口總的三分之一。

雖然趙立堅強調反傾銷調查申請「符合法定條件」，但他並未說明具體的內容，而是強調中澳關系「需要雙方的共同努力」，並要澳方「多做有利於志忠澳互信與合作、符合中澳全面戰略伙伴關系精神的事。」

根據中國商務部公布的消息，反傾銷調查將持續到2021年8月中旬，但是在「 特殊情況」下，也可能延長至2022年2月。澳大利亞貿易部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）稱中國公布的決定令人擔憂而且不合理。據 ABC廣播公司援引這位貿易部長的話說，「這是一個非常令人失望和不解的發展」。

伯明翰指出：「澳大利亞葡萄酒沒有低於市場價出售，也沒有出口補貼。」

如果伯明翰所言為真，中方這次的做法很難不讓人聯想是北京對澳大利亞的一系列報復行動。

鄒宗翰/楊威廉/李京慧/葉宣（綜合報導）

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