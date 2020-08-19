陳明通：總統有指示 要讓小明與陸生來得及回台上學

陸委會主委陳明通今日表示，好久以前總統蔡英文特別指示，要讓陸籍子女小明們與陸生來得及回來上學，這個政策是很明確的，政府一直在安排當中。

國民黨籍立委陳玉珍今日率團考察陸委會，針對陸配子女小明們、陸生與團聚陸配未能返台詢問陸委會進程，出席的立委有藍委李德維與綠委湯蕙禎。今日上午也有小明父母們前往立法院陳情，下午他們將前往疾管署表達訴求。

陳明通強調，要讓小明與陸生適時回來念書的政策是非常明確的，這段時間以來，包含教育部都很努力做相關安排，讓陸生有防疫旅館與集中檢疫所。政府政策方向很確定，積極準備相關作業。

陳玉珍表示，兩個禮拜前他率團到陸委會開會考察，當時希望陸委會可以具體提出開放的時程與進度，這兩個禮拜以來只看到8月13日陸委會開一個小門，讓6歲以下的小明能返台。

陳玉珍表示，政府施政要公開透明，要讓民眾知道施政狀況，現在已經要開學，這些新台灣之子（指小明們）與陸生返台還要隔離，政府須把時程規劃出來，才能夠讓家長與學生放心。希望今日陸委會能夠給予明確的答案，人權超過一切，勿讓政治蒙蔽雙眼。

陳玉珍在開會時向陳明通表示，他與陳明通已認識19年，20幾歲就認識陳通，認為他對開放小三通有貢獻，相信陳明通的心不是如磐石般的堅硬。他也向出席的陸委會副主委邱垂正表示，認識邱垂正已經10、20年，也是在金門，還是我的選民，邱在金門也相當了解小三通的往來，兩位都是對大陸相當了解，大家也認識那麼久，應能深切了解到學子想求學的願望，今天根據兩個禮拜前的承諾再來到陸委會，「希望下次見面的時候是喝金門高粱」。