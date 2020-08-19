中美航班將倍增至每周各飛8個往返航班

儘管中美關係持續緊張，但兩國仍致力於恢復雙邊往來。據《環球網》報導，美國交通部當地時間18日表示，中美將各自允許其國內航空公司將兩國間的航班數量增加一倍，增至每周8班。

美國交通部稱，由於中國已同意允許美國航空公司飛往中國的航班增加一倍，增至每周8趟往返航班，因此美國也將允許目前中國航空公司的美國航班飛行次數增加一倍，同樣為每周8趟往返航班。

報導稱，美國聯合航空18日表示，9月4日起將每周從舊金山往返上海的航班增加至4班。美國交通部表示，達美航空也有資格將往返中國航班增至每周4班。

美國交通部還表示，美國政府仍希望中國同意恢復美國在其雙邊航空協議下的全部飛行權，並稱隨著中國允許增加航班，美國也將以同樣方式作出回應。中美協議允許兩國每周在兩國之間運營100多個航班。