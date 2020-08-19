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央視：「武統」一旦觸發，「首戰即終戰」

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為大陸航空母艦遼寧艦殲—15艦載戰鬥機早前進行訓練化麵。新華社
圖為大陸航空母艦遼寧艦殲—15艦載戰鬥機早前進行訓練化麵。新華社

大陸央視在18日播出的海峽時評指出，在美國衛生部長阿查爾訪台結束之際，解放軍東部戰區公布近日在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，並明確這是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

評論稱，解放軍罕見地將演習與地區局勢相關聯，是對美台「切香腸」惡劣行徑的嚴正警告，表明任何威脅中國核心利益的行為必將遭到堅決打擊。

評論指出，近期美高官公然訪台，將嚴重干涉中國內政的「與台灣交往法」付諸實踐，升高挑釁層級；民進黨當局卻甘當「倒貼棋子」，附和美國印太戰略，在美軍機穿台、美戰機貼近台灣偵察、天價對台軍售等方面大開綠燈，使台海地區和平穩定亮起紅燈。

評論表示，紅燈不可闖，解放軍「多軍種多方向成體系出動兵力」發起針對台獨的演練，範圍覆蓋台灣海峽及南北兩端，三面合圍呈「關門打狗」之勢，展示出解放軍在台海地區具備全地域持續性武力鎖島的實戰能力。

解放軍如此大方秀肌肉，足夠令島內台獨勢力「細思恐極」，也令美國忌憚三分，隨即宣布雷根號航母駛出東海。

評論稱，民進黨當局倚美謀獨、以武拒統氣焰越囂張，解放軍採取軍事行動予以反制的層級也就越高，今天是台灣海峽加南北兩端的演習，明天開展環島大演習甚至是台灣島上空的演習也不是沒有可能。解放軍的實力、信心與決心決定了「武統」一旦觸發，「首戰即終戰」。

解放軍 演習 台海

延伸閱讀

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