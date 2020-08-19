美國制裁後 林鄭月娥：不能刷卡了

彭博資訊報導，香港特首林鄭月娥接受大陸官媒訪問時透露，她被美國制裁後，信用卡不能刷了。另據港媒報導，香港警務處處長鄧炳強已將住房由英資滙豐銀行轉抵押給中資的中銀香港。

林鄭月娥說，「美國的制裁造成自己個人一點不便，因為我們必須用到一些金融服務，我們不知道這些服務是否會與一家與美國做生意的機構有關，而且使用信用卡會有阻礙。不過，對我而言，這些事沒多大意義。」

林鄭說，在這關鍵的歷史時期，受到北京當局信任，並對落實港版國安法感到非常光榮，與其他官員有十足信心繼續現在的工作，不會被制裁嚇到。她說，制裁事件本質是美國策略的一部分，美國總統川普領導的政府「試圖用這種方式維護自己的利益」。

網媒「香港01」昨披露，香港警務處長鄧炳強個人持有位於港島南區置富花園住所，稍早前已由滙豐銀行轉抵押給中銀香港。土地註冊處的文件顯示，在美方宣布制裁十一名中港官員前三天，鄧炳強已簽定轉抵押文件。

美國川普政府日前宣布制裁包括林鄭月娥在內的十一名大陸、香港官員，懲罰他們在箝制香港政治自由方面扮演的角色。鄧炳強日前受訪時曾說，「被局部暫停銀行服務」，但這種不便相對於維護國家安全，微不足道。