聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國制裁後 林鄭月娥：不能刷卡了

聯合報 / 編譯田思怡、記者呂佳蓉／綜合報導
香港特首林鄭月娥。 （新華社）
香港特首林鄭月娥。 （新華社）

彭博資訊報導，香港特首林鄭月娥接受大陸官媒訪問時透露，她被美國制裁後，信用卡不能刷了。另據港媒報導，香港警務處處長鄧炳強已將住房由英資滙豐銀行轉抵押給中資的中銀香港。

林鄭月娥說，「美國的制裁造成自己個人一點不便，因為我們必須用到一些金融服務，我們不知道這些服務是否會與一家與美國做生意的機構有關，而且使用信用卡會有阻礙。不過，對我而言，這些事沒多大意義。」

林鄭說，在這關鍵的歷史時期，受到北京當局信任，並對落實港版國安法感到非常光榮，與其他官員有十足信心繼續現在的工作，不會被制裁嚇到。她說，制裁事件本質是美國策略的一部分，美國總統川普領導的政府「試圖用這種方式維護自己的利益」。

網媒「香港01」昨披露，香港警務處長鄧炳強個人持有位於港島南區置富花園住所，稍早前已由滙豐銀行轉抵押給中銀香港。土地註冊處的文件顯示，在美方宣布制裁十一名中港官員前三天，鄧炳強已簽定轉抵押文件。

美國川普政府日前宣布制裁包括林鄭月娥在內的十一名大陸、香港官員，懲罰他們在箝制香港政治自由方面扮演的角色。鄧炳強日前受訪時曾說，「被局部暫停銀行服務」，但這種不便相對於維護國家安全，微不足道。

香港特首 港版國安法 信用

延伸閱讀

自言飽受攻擊 林鄭月娥強調會維護國家安全

香港特首辦收粉末恐嚇信 香港半月傳6宗郵包恐嚇案

減緩疫情對經濟衝擊 港府再補貼雇員工資

談香港疫情 林鄭月娥：社區存風險 確診個案未穩定下降

相關新聞

美國制裁後 林鄭月娥：不能刷卡了

彭博資訊報導，香港特首林鄭月娥接受大陸官媒訪問時透露，她被美國制裁後，信用卡不能刷了。

國藥新冠疫苗 年底上市

國藥集團董事長劉敬楨表示，新冠疫苗預計12月底上市，年產量逾2億劑，如果打兩針疫苗，保護率能達100%，兩針價格在人民幣...

不准浪費！陸多地機關食堂推出新政 還設監督員

為響應餐飲不浪費行動，大陸各地密集公布了一批制止機關食堂餐飲浪費的實施細則。比如，山西省機關事務管理局近日推出新政，指出...

防餐飲浪費 中國社科院：「十四五」期末或現1.3億噸糧食缺口

中國社會科學院農村發展研究所周一（17日）發布《中國農村發展報告2020》。報告提醒，中國在「十四五」（2021至2025年）期末，有可能出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中穀物（稻穀、小麥、玉米三大主糧）缺口約為2500萬噸。

半個月來首次現身 習近平視察安徽

新華社今晚發布消息，中共總書記習近平18日赴安徽考察調研。這是半個多月以來習近平首次公開現身，也說明一年一度的北戴河會議...

美國提升對華為禁令 中國：採必要措施回應

美國商務部進一步提升對華為的限制，中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上表示，反對美方蓄意抹黑與打壓華為的行為，中國將...

台駐索馬利蘭代表處成立 陸嗆：民進黨病急亂投醫

台灣駐索馬利蘭代表處在昨日正式成立，總統蔡英文表示，這是台索雙邊關係重要時刻。大陸外交部發言人趙立堅18日則回應，「民進...

中國加速推動數位人民幣 學者：抵禦金融被脫鉤

中國人民銀行積極推動數位人民幣，4大銀行進行數位貨幣運行測試。學者認為，中國必須為被踢出美元支付系統的風險做準備，人民幣...

港立法會延任1年 民主派議員傾向留守戰線

香港泛民主派大多數立法會議員傾向支持留任過渡一年，但仍將繼續商討，盡量求同存異、尋求共識。

批黨「政治殭屍」 紅二代退休教授蔡霞遭開除黨籍

前中共中央黨校教授、紅二代蔡霞因發表「有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論」，17日被開除黨籍及取消其退休待遇後，蔡霞透過微信發表感想，直指「與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了」，並表示「公道自在人心」，必須為中國的政治轉型努力抗爭。

523名陸生家長連署 呼籲蔡政府讓陸生返台就學

政府至今未開放陸生舊生返台就學，523名陸生家長18日發布公開連署信，向政府表達盡快讓陸生返台繼續學業。

環球時報呼籲：台海各方都應恪守「不開第一槍」原則

中共解放軍東部戰區13日才宣布在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，弔詭的是，環球時報17日卻發表社評呼籲，在台海地區...

熱門新聞

林鄭月娥：被美國制裁後 「信用卡不能刷了」

大陸涉台專家：不排除台海會發生軍事衝突

四川持續暴雨 水漫樂山大佛腳趾 中共建政以來首見

武漢恢復正常生活 海灘水上樂園電音趴擠爆

蒙古國總統送給習近平的3萬隻羊 全都要被宰了

環球時報呼籲：台海各方都應恪守「不開第一槍」原則

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。