半個月來首次現身 習近平視察安徽

新華社今晚發布消息，中共總書記習近平18日赴安徽考察調研。這是半個多月以來習近平首次公開現身，也說明一年一度的北戴河會議已經結束。

據新華社，當天下午，習近平先後赴阜陽市阜南縣王家壩閘、紅亮箱包有限公司、蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，察看淮河水情，瞭解當地防汛救災和災後恢復生產等情况。

今年七月安徽暴雨成災，造成該省蚌埠、宣城、銅陵等14市80縣市不同程度受災。據統計，該省受災人口達400萬人，已緊急轉移安置66.4萬人，農作物受災面積480.8千公頃，直接經濟損失152.7億元人民幣。7月20日淮河安徽段王家壩閘開閘放水，蒙窪蓄洪區啟用蓄洪。

往年，中共領導人都會在七月下旬至八月上旬，在北戴河舉行碰頭會議，並為當年秋季的中共中全會做預備，同時看望正在當地休養的科學家和經濟學家。今年，中共央媒並未報導中共領導人看望在北戴河休假的專家們。