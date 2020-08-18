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防餐飲浪費 中國社科院：「十四五」期末或現1.3億噸糧食缺口

香港01 / 彭琤琳
河北塘邊遵化市的一些機關單位、餐飲行業及超市，紛紛懸掛「珍惜糧食、節約用餐」的標語和提示牌。（新華社）
河北塘邊遵化市的一些機關單位、餐飲行業及超市，紛紛懸掛「珍惜糧食、節約用餐」的標語和提示牌。（新華社）

中國社會科學院農村發展研究所周一（17日）發布《中國農村發展報告2020》。報告提醒，中國在「十四五」（2021至2025年）期末，有可能出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中穀物（稻穀、小麥、玉米三大主糧）缺口約為2500萬噸。

報告指出，目前農村發展面臨諸多矛盾和問題，如農民種糧積極性下降、農民持續增收難度加大、農村高齡化日趨嚴重、農村民生短板突出、村莊分化日益加劇等，需要引起高度重視。

而在「十四五」時期，中國農村發展形勢將呈現出新的特點。預計到2025年，中國城鎮化率將達到65.5%，保守估計新增農村轉移人口8000萬人以上；農業就業人員比重將下降到20%左右；鄉村60歲以上人口比例將達到25.3%，約為1.24億人。

報告又預計，上海、江蘇、浙江、北京、天津5省市將在2025年前後率先基本實現農業農村現代化目標值，引領全國農村發展。

中國中央強調要珍惜糧食，制止餐飲浪費，糧食安全問題近日成為焦點。報告也提到，到「十四五」期末，中國有可能出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中三大主糧缺口約為2500萬噸。

報告還認為，中國基於居民生活的國家糧食安全保障體系基本建立，但也存在糧食供給數量充足而結構性供求失衡的問題。

為此報告提出，應根據當前糧食供求主要矛盾的變化，深入推進農業供給側結構性改革，以滿足居民糧食消費升級為導向，保持糧食供求相對寬鬆關係，多途徑提高抗禦國際市場波動衝擊和平抑國內市場波動能力，完善糧食收儲政策，加強糧食安全保障能力建設，建立糧食優質優價機制，確保國家糧食安全。

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文章授權轉載自《香港01》

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