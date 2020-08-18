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中國出口占全球比重下降 跨國企業降低對中國產品依賴

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

中國大陸出口額占全球總出口額的比重正在下降，主因美中貿易戰升高，加上新冠肺炎疫情，企業治理考慮，以及人工智慧興起，使跨國企業降低對中國大陸製造品的依賴。

據國際通商法律事務所與絲綢之路合作伙伴公司的數據顯示，去年中國大陸1,200種產品出口額占全球出口額的22%，比前年下降3個百分點；中國大陸消費品在全球的占有率也下降4個百分點，為42%。

國際通商亞太區主管裴特表示，受到肺炎疫情影響，各國企業相繼分散供應鏈，建立更安全的供應鏈層次，並且加強監督。不只是消費品業，諸多產業現在都開始進行。

科技硬體業者的供應鏈原本高度集中在中國大陸，但過去三年來由於美中貿易戰開打，而將生產基地移出中國大陸。例如廣達電腦便將產能移到台灣及美國。絲路公司的數據顯示，去年中國大陸電腦及平板電腦出口額占全球出口額比例下降4個百分點，為45%；手機出口額占全球比率也下降3個百分點，為54%。

報告認為，由於爆發肺炎疫情，並使中國大陸的供應鏈體系受到干擾，因此跨國企業將加速分散布局。目前只看到最終裝配產能移出中國大陸，未來中國大陸的供應鏈也將被取代，但這需要較長的時間。

鴻海集團董事長劉揚偉指出，預料全球科技供應鏈將分裂成兩大陣營，一是中國大陸，一是美國及其盟國。鴻海集團雖會擴大在中國大陸以外地區的產能，但是占鴻海集團全球總出貨量比率，只會從20%提高到30%。

新冠肺炎 疫情

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