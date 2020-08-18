大陸6月拋93億美元美債 市場警惕美債走勢脫節

美國財政部於當地時間17日公布的數據顯示，6月美國國債的外國持有總量增加609億美元，達到今年2月以來的最高水準。但大陸6月減持美債93億美元，是降幅最大的國家，所持美債降至1.074兆美元，但仍為美國第二大債權國。

日本仍是美債最大的海外持有人，其持有略升9億美元至1.26兆美元。然而，身為第二大債主的中國大陸，持有量則下降93億美元至1.07兆美元，是降幅最大的國家。

數據也顯示，自去年以來，中國大陸的持有量持續小幅下滑，2019年基本都在1.12兆美元附近波動。

香港6月也小幅減持49億美元至2,664億美元，是美債第六大持有地區。今年5月，香港以2,690億美元的持有規模，成為美債第五大持有地區，超過巴西和盧森堡。

第一財經報導，當前不乏市場人士對美債的前景感到焦慮，尤其是弱美元已成中長期趨勢，而美債也或面臨拋售風險——財政刺激下，供給量不斷放量，且無論是與近期不斷反彈的澳元、銅等商品資產相比，還是與攀升的通膨預期相比，維持在較低位的美債收益率都顯得有點脫節。

目前，剔除通膨因素後的10年期美國國債，實際收益率約-0.94%，越來越多機構認為，純粹出於資產配置多元化、增厚收益的考慮，也需要增加其他更高收益債券的配置，而海外大型機構不斷增持人民幣債券則是趨勢之一。