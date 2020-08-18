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批黨「政治殭屍」 紅二代退休教授蔡霞遭開除黨籍

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電

中共中央黨校教授、紅二代蔡霞因發表「有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論」，17日被開除黨籍及取消其退休待遇後，蔡霞透過微信發表感想，直指「與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了」，並表示「公道自在人心」，必須為中國的政治轉型努力抗爭。

據中央黨校（國家行政學院）官網發布，該校退休教師蔡霞，發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。

官網指，經中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組和中央黨校機關紀委聯合審查調查，依據中國共產黨紀律處分條例和事業單位工作人員處分暫行規定的有關規定，中央黨校校（院）務委員會決定，開除蔡霞的中國共產黨黨籍，取消其享受的相關退休待遇。

中央社報導，蔡霞表示，她被宣布開除黨籍及取消其退休待遇後幾個小時，許多朋友透過微信、語音、郵件或電話給她關心支持愛護，「我很感動！公道自在人心」。

她指出，「我很高興，與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了！從此我歸隊了，回到民眾的行列裡」。一代人有一代人的責任，「我們必須要為中國的政治轉型去努力、去抗爭、去承受代價」。全民族都在付出代價承受代價，「我只是其中之一」。

蔡霞說，自己做不到「歲月靜好」，沒辦法不說話。但他們（中央黨校）剝奪她的養老待遇，她提出了抗議，自己工作了43年，退休養老是她的權利。他們侵犯人權，政治觀點不同與她的養老是兩回事，他們不可以剝奪她的權利。

2016年中國「紅二代」富商任志強因在微博批評中共，而被留黨查看一年。蔡霞當時發表「黨章黨規保護任志強們的黨員權利」一文力挺，自此廣為人知。

今年5月在Youtube上流傳一段被指是蔡霞的錄音，她在其中批評中共第18屆三中全會拋出取消國家主席任期制的修憲問題，在黨內程序上並不合法，但卻沒有一個中央委員敢提出問題，指「這個黨本身已經是一個政治殭屍」。

錄音還指，不支持實體經濟、妄議中央，和對黨不老實都成罪名，沒有了法治的味道、政黨的感覺，批評中共總書記習近平成了個「黑幫老大」。

中共 微信

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批習遭取消退休待遇 前中共黨校教師揚言提告

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