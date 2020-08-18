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港立法會延任1年 民主派議員傾向留守戰線

世界日報 / 香港新聞組／香港18日電

香港泛民主派大多數立法會議員傾向支持留任過渡一年，但仍將繼續商討，盡量求同存異、尋求共識。

港府稍早前以疫情嚴峻為由，將立法會換屆選舉由今年9月6日延後一年，預定明年9月5日舉行。為了填補立法會出現一年的真空期，中國全國人民代表大會常務委員會日前通過決議，讓本屆立法會延長不少於一年，現任全體議員可以留任過渡，包括原先參選下屆立法會選舉而被取消提名資格的4名泛民議員。

泛民方面向媒體發出新聞稿，指他們昨天上午開會，期間大多數議員傾向留守議會。泛民內部對陣營議員應否留任有不同意見，有人贊同，有人反對，反對的包括立法會議員朱凱以及被視為「港獨」或本土派的泛民激進組織。

朱凱等人反對的理由之一是立法會任期4年，不能因為港府和北京方面的決定隨意改變；二是北京方面容許被取消提名資格的泛民議員留任過渡，是「政治利誘」和「粉飾太平」；三是北京方面希望泛民議員留任，令香港問題「軟著陸」。

不過，也有泛民議員憂慮，如果全體泛民議員不留任過渡，可能會觸犯港府和北京方面對港區維護國家安全法所訂定的底線，明年參選時，不排除有被取消參選資格的可能。

另有分析指出，北京方面讓被取消參選資格的泛民議員留任過渡，是釋出善意，如果泛民仍堅持集體「退群」，那就等同和北京中央決裂，雙方今後關係就沒有轉圜餘地。

立法會 北京 朱凱

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